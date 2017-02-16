Брянский театр кукол реконструируют за 50 млн рублей

Брянск, , 16:09 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление о реконструкции здания Театра кукол, расположенного на улице Пушкинской, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Максимальная стоимость работ не должна превышать 50 млн рублей. Уже сейчас из областного бюджета выделено 2,5 млн на разработку проектной документации.

После реконструкции театр должен вмещать 150−200 зрителей.

«Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2017 год», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что ремонт крыши и системы отопления начался в театре еще в 2012 году. Стоимость работ составила 5,3 млн рублей. В 2014 году оно было признано непригодным для размещения детского учреждения. В 2015 году было принято решение реконструировать здание и отдать его под другие нужды.

В марте 2016 года зданием занялись уже прокуратура области и УФСБ: выяснилось, что 5,3 млн рублей ушли в никуда. В июле дополнительная экспертиза признала здание пригодным для эксплуатации, однако помещениям нужен капитальный ремонт.

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