Четверг, 16 Февраля 2017 года
16:42:49 МСК

Смоленская область: На Соловьевой переправе погас Вечный огонь

Культура
Мемориал после реконструкции был открыт в 2015 году, однако Вечный огонь здесь горел меньше года
Вечный огонь на Смоленской переправе
Иллюстрация: Solov.cardymovo.ru
Вечный огонь на Смоленской переправе

Смоленск, 16 февраля 2017, 16:05 — REGNUM  Вечный огонь в одном из мест самых ожесточенных боев на Смоленщине — на Соловьевой переправе, погас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 февраля в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Вечный огонь на Смоленской переправе
Иллюстрация: Solov.cardymovo.ru
Вечный огонь на Смоленской переправе

Активисты фронта проводят традиционный мониторинг состояния воинских захоронений, памятников советским воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны, и мемориалов «Вечный огонь». При очередной проверке выяснилось, что Вечный огонь на Соловьевой переправе у храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который должен функционировать на постоянной основе, находится в нерабочем состоянии.

Соловьева переправа в годы Великой Отечественной войны стала местом ожесточенных боев (хотя таких мест в Смоленской области немало): здесь, по разным данным, погибли до 100 тысячи военнослужащих. Она была одной из пяти переправ на реке Днепр, по которым выходили из окружения 16-я и 20-я Армии во время Смоленского сражения в 1941 году. Многие историки сравнивают бои на Соловьевой переправе с обороной Брестской крепости.

В июле 2015 года здесь, после реконструкции, был открыт памятник «Братская могила 893 воинов Советской Армии, погибших в 1941—1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками». Однако, по данным фронтовиков, Вечный огонь на могиле павших горел только до начала 2016 года. Сегодня Вечный огонь здесь потух, а горелку занесло снегом.

«Соловьева переправа — знаковое место не только для смолян, но и для всех граждан России, а мемориал «Вечный огонь» — это символ памяти о павших героях, их подвигах. Его бесперебойное функционирование является не только неотъемлемой частью патриотического и духовного воспитания молодежи, но и прямой обязанностью всех представителей власти региона», — отметила член регионального штаба ОНФ, бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Зоя Кумерданк.

В администрации Кардымовского района представителям ОНФ сообщили, что на приобретение газовой ветроустойчивой горелки низкого давления для Вечного огня в деревне Соловьево районной администрацией было выделено 360 тыс. руб. На ремонт памятника в 2015 году из резервного фонда губернатора было выделено более 500 тыс. рублей. Однако капитальная реконструкция памятника проводилась без проекта и разрешительной документации. Деньги подрядчик не получил до сих пор — из-за допущенных ошибок. Гарантийный срок по договорам подряда составляет три года в объеме 100%. Сейчас подрядчик обязался устранить все выявленные недостатки за свой счет.

Летом 2016 года Вечный огонь погас в Реадовском парке Смоленска, возле Кургана Бессмертия — причиной стал сильный дождь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смоленске сильный ливень погасил Вечный огонь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние мемориалов «Вечный огонь» в регионах России
Главное сегодня
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное