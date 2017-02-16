Смоленская область: На Соловьевой переправе погас Вечный огонь

Мемориал после реконструкции был открыт в 2015 году, однако Вечный огонь здесь горел меньше года

Смоленск, , 16:05 — REGNUM Вечный огонь в одном из мест самых ожесточенных боев на Смоленщине — на Соловьевой переправе, погас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 февраля в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Активисты фронта проводят традиционный мониторинг состояния воинских захоронений, памятников советским воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны, и мемориалов «Вечный огонь». При очередной проверке выяснилось, что Вечный огонь на Соловьевой переправе у храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который должен функционировать на постоянной основе, находится в нерабочем состоянии.

Соловьева переправа в годы Великой Отечественной войны стала местом ожесточенных боев (хотя таких мест в Смоленской области немало): здесь, по разным данным, погибли до 100 тысячи военнослужащих. Она была одной из пяти переправ на реке Днепр, по которым выходили из окружения 16-я и 20-я Армии во время Смоленского сражения в 1941 году. Многие историки сравнивают бои на Соловьевой переправе с обороной Брестской крепости.

В июле 2015 года здесь, после реконструкции, был открыт памятник «Братская могила 893 воинов Советской Армии, погибших в 1941—1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками». Однако, по данным фронтовиков, Вечный огонь на могиле павших горел только до начала 2016 года. Сегодня Вечный огонь здесь потух, а горелку занесло снегом.

«Соловьева переправа — знаковое место не только для смолян, но и для всех граждан России, а мемориал «Вечный огонь» — это символ памяти о павших героях, их подвигах. Его бесперебойное функционирование является не только неотъемлемой частью патриотического и духовного воспитания молодежи, но и прямой обязанностью всех представителей власти региона», — отметила член регионального штаба ОНФ, бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Зоя Кумерданк.

В администрации Кардымовского района представителям ОНФ сообщили, что на приобретение газовой ветроустойчивой горелки низкого давления для Вечного огня в деревне Соловьево районной администрацией было выделено 360 тыс. руб. На ремонт памятника в 2015 году из резервного фонда губернатора было выделено более 500 тыс. рублей. Однако капитальная реконструкция памятника проводилась без проекта и разрешительной документации. Деньги подрядчик не получил до сих пор — из-за допущенных ошибок. Гарантийный срок по договорам подряда составляет три года в объеме 100%. Сейчас подрядчик обязался устранить все выявленные недостатки за свой счет.

Летом 2016 года Вечный огонь погас в Реадовском парке Смоленска, возле Кургана Бессмертия — причиной стал сильный дождь.

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