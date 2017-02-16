Идея Домов эстонского языка в Нарве и Таллине пока отложена

Правительство не может начать обсуждение вопроса в отсутствие представителей одной из коалиционных партий

Таллин, , 11:29 — REGNUM Утверждение концепции языковых домов в Нарве и Таллине отложено правительством Эстонии на неопределенный срок. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на канцелярию правительства страны.

Планировалось, что дискуссия в Кабинете министров по этому вопросу состоится 16 февраля, но из-за отсутствия на заседании представителей одной из трех входящих в правительство партий (не сообщается, какой) решено обсуждение концепции отменить.

Вместе с тем разработчики проекта из госфонда интеграции и миграции «Наши люди» (MISA) и представители Министерства культуры убеждены, что задержка утверждения концепции Домов со стороны правительства не скажется на сроках запуска программы.

Напомним, в ЦУ «Дом эстонского языка» в Таллине и Нарве будет вестись разноплановая работа по обучению взрослых эстонскому языку. Их планируется открыть уже в 2018 году. Бюджет ЦУ составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону.