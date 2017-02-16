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Шедевры Византии в Москве

Культура
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1 / 5 Шедевры Византии Шедевры Византии

Москва, 16 февраля 2017, 00:23 — REGNUM  В пандан к выставке «Шедевры Пинакотеки Ватикана» в Государственной Третьяковской Галерее открылась выставка, равноценная по культурной и художественной значимости, — «Шедевры Византии» из греческих музеев и частных собраний. Отобрано лучшее из лучшего в порфирородном наследии, общем как для русского искусства, так и для европейской живописи. Заданные византийскими мастерами каноны красоты и гармонии на многие века определи вектор развития изобразительного искусства.

Мелодичное изящество линий, сияние нетускнеющей темперы, тонкость лессировок, тщательная проработанность каждой детали вовлекают в живительный поток одухотворенной образности.

На выставке представлены произведения конца Х — начала ХVI веков — иконы, памятники декоративно-прикладного искусства и резная скульптура. Выставка позволяет проследить все этапы развития византийского искусства с Х века до поздней критской школы, сформировавшейся после падения Константинополя в 1453 году и ставшей последней яркой страницей в истории византийского искусства.

Трудно выделить наиболее значимые работы. Они все великолепны, каждая — памятник эпохи.

Изумительно проникновенные Богородичные образы, излучающие любовь. Не знаю, как такое можно было нарисовать. По преданию, первый образ Богородицы написал апостол Лука. И эта преемственность благодати согревает зрителя в каждом взгляде смотрящей на нас с древних досок Пресвятой Богородицы. Очень трогательные объятия, движения рук, прикосновения — детали, которые можно разглядывать бесконечно.

Рядом залы древнерусского искусства из собрания Третьяковской галереи. Можно пройти и сравнить византийские и русские шедевры.

Ажиотаж на выставку гораздо меньше, чем на шедевры Пинакотеки. История культуры не синхронизирована в сознании большинства наших соотечественников. Заглянуть в бездонные очи вечных образов можно спокойно до 9 апреля в Лаврушинском переулке.

regnum author Галина Чармадова
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