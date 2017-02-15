Воронеж: на Платоновскую премию выдвинуты шесть кандидатов

Воронеж, , 18:15 — REGNUM В Воронеже выдвинуты кандидаты на соискание Платоновской премии в области литературы и искусства в 2017 году. Шорт-лист был сформирован сегодня, 15 февраля, на заседании Совета по присуждению премии, которое провел губернатор Алексей Гордеев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В заседании приняли участие режиссер, художественный руководитель АУК ВО «Дирекция Международного Платоновского фестиваля», заместитель председателя Совета Михаил Бычков, руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева, писатель Алексей Варламов, театральный критик Александр Вислов, литературовед, ведущий российский исследователь творческого наследия Андрея Платонова, профессор Наталья Корниенко, театральный критик Марина Давыдова, главный редактор газеты «Коммуна» Виктор Руденко, художник Николай Симонов, доктор искусствоведения, профессор Евгений Трембовельский, филолог-русист Елена Шубина и директор ГБУК ВО «Журнал Подъем», председатель Союза писателей России Иван Щелоков.

Каждый из членов совета выдвинул свои кандидатуры для включения в список номинантов. По итогам обсуждения советом был принят шорт-лист, в который вошли шесть человек — театральные режиссеры, поэт, прозаик, актриса и драматург. Кто станет лауреатом премии, станет известно в конце апреля.

Сама премия будет вручена в июне — в рамках проведения Платоновского фестиваля. Традиционно лауреатам Платоновской премии вручается диплом и денежная премия. Сумма, как и в прошлом году, составит один миллион рублей. С 2015 года к этим наградам добавился памятный нагрудный знак лауреата Платоновской премии.

Также сегодня глава региона принял участие в открытии театральной конференции «Профессия — худрук и поздравил с 60-летием художественного руководителя Воронежского камерного театра, художественного руководителя АУК ВО «Дирекция Международного Платоновского фестиваля» Михаила Бычкова.

Отметим, что Платоновская премия присуждается с 2011 года за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.

Первым лауреатом премии в 2011 году стал автор цикла рассказов и повестей о современной российской деревне Борис Екимов, в 2012 году — художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России Лев Додин. Также премия была вручен пианисту, композитору и дирижеру Михаилу Плетневу, российскому художнику-мультипликатору Александру Петрову, писателю Андрею Битову. В 2016 году премию получил кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров.