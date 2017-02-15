Среда, 15 Февраля 2017 года
19:27:43 МСК

Воронеж: на Платоновскую премию выдвинуты шесть кандидатов

Культура
Имя лауреата будет известно в конце апреля

Воронеж, 15 февраля 2017, 18:15 — REGNUM  В Воронеже выдвинуты кандидаты на соискание Платоновской премии в области литературы и искусства в 2017 году. Шорт-лист был сформирован сегодня, 15 февраля, на заседании Совета по присуждению премии, которое провел губернатор Алексей Гордеев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В заседании приняли участие режиссер, художественный руководитель АУК ВО «Дирекция Международного Платоновского фестиваля», заместитель председателя Совета Михаил Бычков, руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева, писатель Алексей Варламов, театральный критик Александр Вислов, литературовед, ведущий российский исследователь творческого наследия Андрея Платонова, профессор Наталья Корниенко, театральный критик Марина Давыдова, главный редактор газеты «Коммуна» Виктор Руденко, художник Николай Симонов, доктор искусствоведения, профессор Евгений Трембовельский, филолог-русист Елена Шубина и директор ГБУК ВО «Журнал Подъем», председатель Союза писателей России Иван Щелоков.

Каждый из членов совета выдвинул свои кандидатуры для включения в список номинантов. По итогам обсуждения советом был принят шорт-лист, в который вошли шесть человек — театральные режиссеры, поэт, прозаик, актриса и драматург. Кто станет лауреатом премии, станет известно в конце апреля.

Сама премия будет вручена в июне — в рамках проведения Платоновского фестиваля. Традиционно лауреатам Платоновской премии вручается диплом и денежная премия. Сумма, как и в прошлом году, составит один миллион рублей. С 2015 года к этим наградам добавился памятный нагрудный знак лауреата Платоновской премии.

Также сегодня глава региона принял участие в открытии театральной конференции «Профессия — худрук и поздравил с 60-летием художественного руководителя Воронежского камерного театра, художественного руководителя АУК ВО «Дирекция Международного Платоновского фестиваля» Михаила Бычкова.

Отметим, что Платоновская премия присуждается с 2011 года за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.

Первым лауреатом премии в 2011 году стал автор цикла рассказов и повестей о современной российской деревне Борис Екимов, в 2012 году — художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России Лев Додин. Также премия была вручен пианисту, композитору и дирижеру Михаилу Плетневу, российскому художнику-мультипликатору Александру Петрову, писателю Андрею Битову. В 2016 году премию получил кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Платоновский фестиваль искусств
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Парадоксальное выселение»: многодетная семья может потерять жильё
КурганРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
ещё главное