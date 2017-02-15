Устную часть в ЕГЭ по русскому языку в 2018 году не введут — Рособрнадзор

Москва, , 13:41 — REGNUM Введение устной части ЕГЭ по русскому языку в 2018 году не планируется. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе Всероссийской встречи с родителями, посвященной проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году, сообщили в ведомстве.

«В этом вопросе не должно быть поспешных решений. Мы сейчас разрабатываем модель для девятых классов и, возможно, добровольно в 2018 году устная часть будет в девятых классах. Если мы увидим, что эта модель работает, то тогда уже будем рассматривать вопрос введения устной части на ЕГЭ», — пояснил Кравцов.

Напомним, ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, выступая на всероссийском совещании региональных министров, сообщила, что устная часть ЕГЭ по русскому языку может быть введена после успешной апробации в девятых классах.

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Как сообщало ИА REGNUM, единый государственный экзамен в 2017 году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено.