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Итоги тестов PISA по образованию оценивают в Эстонии

Культура
Важную часть обсуждения занимают результаты тестов PISA в странах региона Балтийского моря

Таллин, 15 февраля 2017, 12:42 — REGNUM  14−15 февраля в Таллине (Эстония) проходит международная конференция по проблемам образования и оценке его эффективности на примере тестов PISA. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, сообщили в Министерстве образования и науки страны, отметив, что конференцию открыл премьер-министр, председатель левой Центристской партии Юри Ратас.

В мероприятии принимают участие министры образования Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, чиновники министерства образования Эстонии, эксперты по вопросам образования и педагогики, а также преподаватель Бостонского колледжа, профессор Деннис Ширли и генеральный директор отдела образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) Андреас Шлейхер.

Шлейхер познакомил собравшихся как с результатами последних тестов PISA, так и с оценкой их влияния на политику в сфере образования. Своими мнениями по теме обменяются министры образования Швеции Анна Экстрём, Литвы Юргита Петраускене и Эстонии Майлис Репс. Важную часть обсуждения занимают результаты тестов PISA в странах региона Балтийского моря.

15 февраля участники конференции посещают расположенные в Таллине учебные заведения, принимавшие участие в тестах PISA: 21-ую школу, Таллинскую Реальную школу и Колледж образования Старого Таллина. Конференцию проводят министерство образования и науки Эстонии и ЦУ Innove.

Напомним, итоги тестов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2015 год показали высокий уровень знаний эстонских учеников, которые поднялись во всемирном рейтинге с шестого места на третье. Эстония в рамках PISA — лучшая в Евросоюзе. Страна является лучшей в естественных науках и занимает третье место в мире. По математике Эстония вторая по Европе, а в мире — на 7−8 месте. По чтению — третья в ЕС. Тест прошел каждый второй ученик в возрасте 15 лет, то есть в общей сложности 5587 учеников из 206 школ Эстонии.

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