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В Эстонии появятся еще две уездные госгимназии

Культура
В стране реализуется программа по возведению новых государственных гимназий в каждом из 15 уездов страны

Таллин, 15 февраля 2017, 11:38 — REGNUM  Министр образования и науки Эстонии, член правящей Центристской партии Майлис Репс подписала приказ об учреждении двух новых государственных гимназий — в Рапла (центральная Эстония) и Виймси (пригород Таллина). Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, сообщили в министерстве, отметив, что в стране реализуется программа по возведению к 2020 году новых государственных гимназий в каждом из 15 уездов страны. Объявлен конкурс на поиск директоров новых учебных заведений.

Новые государственные гимназии начнут работу с первого сентября 2018 года, но до этого времени у руководства новых учреждений образования должно быть время для подготовки учебного процесса и подбора соответствующего штата. Кандидаты в директора должны представить также программу своего видения будущего гимназии и как она будет реализована.

Пока обе гимназии находятся на этапе проектирования. Определены архитектурные бюро, отвечающие за проект: в Рапла это Salto Arhitektuuriburoo OU, в Виймси — Novarc Group AS и KAMP Arhitektid OU.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в новом 2016−2017 учебном году в Эстонии открыли двери три новые государственные гимназии — все они расположены в провинции на острове Хийумаа (западная Эстония), в Пылва (центральная Эстония) и Валга (южная Эстония). Таким образом, количество государственных гимназий в стране увеличилось до 12.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии увеличили количество государственных гимназий

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