Дроида R2-D2 в новых сериях «Звездных войн» сыграет шотландский актер

57-летний Джимми Ви участвовал в съемках картин «Гарри Поттер и философский камень», «Пэн: Путешествие в Нетландию», сериала «Доктор Кто»

Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Шотландский актер Джимми Ви примет участие в съемках новых фильмов космической саги «Звездные войны». Ему предстоит сыграть робота R2-D2, заменив скончавшегося в 2016 году Кенни Бейкера, сообщает The Guardian.

Рост Ви, как и Бейкера, составляет 112 см, что дает ему возможность полностью поместиться в костюм дроида. Ви уже был задействован в съемках картины «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» — он сыграл R2-D2 в ряде сцен, но в титры не попал. В восьмой части саги, получившей название «Последний джедай», Джимми Ви полностью сыграет дроида.

57-летний Ви снимался в небольших ролях в картинах «Гарри Поттер и философский камень», «Пэн: Путешествие в Нетландию», сериале «Доктор Кто».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 81-летний Кенни Бейкер, сыгравший R2-D2 в эпопее «Звездные войны», скончался в Великобритании в августе 2016 года. Бейкер и его коллега Энтони Дэниелс, исполнивший роль робота C-3PO, являются единственными актерами, снявшимися в семи частях космической саги.

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