Среда, 15 Февраля 2017 года
10:22:50 МСК

Дроида R2-D2 в новых сериях «Звездных войн» сыграет шотландский актер

Культура
57-летний Джимми Ви участвовал в съемках картин «Гарри Поттер и философский камень», «Пэн: Путешествие в Нетландию», сериала «Доктор Кто»
Дроид R2-D2
Иллюстрация: Indulgy.com
Дроид R2-D2

Вашингтон, 15 февраля 2017, 09:32 — REGNUM  Шотландский актер Джимми Ви примет участие в съемках новых фильмов космической саги «Звездные войны». Ему предстоит сыграть робота R2-D2, заменив скончавшегося в 2016 году Кенни Бейкера, сообщает The Guardian.

Рост Ви, как и Бейкера, составляет 112 см, что дает ему возможность полностью поместиться в костюм дроида. Ви уже был задействован в съемках картины «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» — он сыграл R2-D2 в ряде сцен, но в титры не попал. В восьмой части саги, получившей название «Последний джедай», Джимми Ви полностью сыграет дроида.

57-летний Ви снимался в небольших ролях в картинах «Гарри Поттер и философский камень», «Пэн: Путешествие в Нетландию», сериале «Доктор Кто».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 81-летний Кенни Бейкер, сыгравший R2-D2 в эпопее «Звездные войны», скончался в Великобритании в августе 2016 года. Бейкер и его коллега Энтони Дэниелс, исполнивший роль робота C-3PO, являются единственными актерами, снявшимися в семи частях космической саги.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлено название восьмой части саги «Звездные войны»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевИ «исполнение» Христом закона означает наполнение его смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
Олег ТупикинЛиния Маннергейма
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаХристианство перестает иметь значение в США?
ВашингтонСША Религия в США Общество
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
14.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
Нижний НовгородРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное