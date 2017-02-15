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Этнографический туризм: В Карачаево-Черкесии построят «Курорт Гумлокт»

Культура
В регионах Северного Кавказа осваивают новые виды туризма

Черкесск, 15 февраля 2017, 08:44 — REGNUM   В Карачаево-Черкесии планируют развивать этнографический туризм. Одним их проектов в этой области станет «Курорт Гумлокт». Туристско-этнографический комплекс расположится на территории села Красный Восток в Малокарачаевском районе, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

О проекте главе республики Рашиду Темрезову рассказал руководитель международного объединения «Алашара» Мусса Экзеков. По его словам, он должен объединить три вида туризма — культурный, исторический и пеший.

Идея проекта была одобрена руководителем региона. Темрезов отметил, что этнографический комплекс позволит познакомиться с историей, традицией и обычаями народов республики. Он несомненно вызовет интерес у многочисленных туристов, которые приезжают в республику, и станет новой точкой притяжения для тех туристов, кто уже бывал в Карачаево-Черкесии, в том числе из соседних Кавказских Минеральных Вод.

Уже сейчас в Красном Востоке действует нарзанный источник. На его месте к 2019 году должен быть возведен нарзанный парк. В планах устроителей также привлечь гостей своей конефермой, форельным озером и этнографическим музеем. В инфраструктуру курорта также должны войти рестораны национальной кухни, гостиницы, информационный центр.

Стоит отметить, что в настоящее время в Министерстве по делам Северного Кавказа готовится закон об особом эколого-природном регионе. Согласно проекту, в Северо-Кавказском Федеральном округе предполагают создать курортную зону, которая объединит Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край.

Новый закон позволит разработать в Карачаево-Черкесии комплексную схему территориального развития муниципальных районов, которая даст возможность рассматривать курортный регион как единое пространство. Кроме того, это упорядочит архитектурную и градостроительную политики муниципальных образований, входящих в состав Кавказских Минеральных вод, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

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Развитие внутреннего туризма
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