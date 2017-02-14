«Без Байкала»: документальный фильм о рае, исчезающем на наших глазах

Иркутск, , 21:33 — REGNUM Озеро Байкал — это природное богатство не только России, но и всего мира, это северный рай, исчезающий на наших глазах. Неравнодушная команда профессионалов решила снять полнометражный документальный фильм об этом достоянии человечества под названием «Без Байкала». Большая часть материла уже отснята, однако для того, чтобы закончить съемки и выпустить фильм в прокат, команде необходимы дополнительные средства. С этой целью на краундфандинговой платформе «Планета» был запущен проект по сбору денег, передает ИА REGNUM.

Команда состоит из режиссера Александра Горновского, оператора-постановщика Ивана Поморина, второго оператора Льва Смородинова, сценариста Ольги Гуданец, специалиста по аэросъемке Евгения Грина, организатора съемок в Иркутске Игоря Борисова, в Москве — Андрея Ионова и композитора Евгения Кадимского. Все они создают фильм о сильных неравнодушных людях, которые пытаются всеми силами спасти Байкал и мир вокруг него. Для этих людей озеро — бесценное сокровище, которое нельзя потерять, что, к несчастью, в условиях загрязнений окружающей среды и беспечного отношения к природе вполне реально.

«Только сплотившись мы можем повлиять на то, чтобы Байкал остался чистым, живым, а не воспоминанием, которое мы будем передавать как миф своим детям и внукам», — говорится в описании к киноленте.

Ранее команда уже запускала на «Планете» сбор средств для съемок фильма. Это удалось сделать в начале лета 2017 года. В результате съемочная группа более месяца провела с экспедицией на Байкале. Днем команда собирала материал, снимала фильм, а потом продолжала свой путь на катере и пешком: от Малого моря до острова Ольхон и дальше на Север: мыс Покойники, Кочериково, Ушканьи острова, затем Иркутск, дельта Селенги, Байкальский заповедник, Улан-Удэ.

За время экспедиции съемочной группе пришлось переживать немало трудностей: шторм, отсутствие связи и медицинской помощи, наводнение. Также они столкнулись с проблемами региона, например, видели пустующий, еле теплящийся рыбзавод с брошенными цехами. Как отмечают организаторы проекта, нельзя провести месяц на Байкале и остаться прежними людьми. Близость к природе дала им возможность открыть новое о себе, о мире, о природе, и этим опытом команде хотелось бы поделиться со всеми остальными. По возвращении съемочная группа представила трехминутный видеоролик-тизер.

Однако теперь для того, чтобы закончить съемки и выпустить «Без Байкала» в прокат, необходимы средства на оцифровку материала, монтаж, качественный звук, графику, цветокоррекцию, получение прокатного удостоверения и встречу акционеров на премьере фильма. На все это необходимо в общей сложности 500 тыс. рублей. Проект был запущен на «Планете» 27 декабря 2016 года, и за это время удалось собрать всего чуть более 64 тыс. рублей. Однако еще за полтора месяца создатели уникального фильма рассчитывают собрать оставшуюся сумму и реализовать свои планы.

Как рассказал ИА REGNUM автор проекта, режиссер Александр Горновский, выход полнометражного документального фильма «Без Байкала» ориентировочно состоится осенью 2017 года.

Режиссер поделился тем, что побудило его лично на съемки подобной картины:

«Моя мама работала в Восточно-Сибирском книжном издательстве. Было такое событие, когда Сергей Герасимов снял фильм «У озера», его показывали в Иркутске на закрытом показе, где присутствовали видные деятели. Фильм встречали на «ура», но и много чего плохого было сказано. Был один человек, который сказал, на мой взгляд, честно, что фильм не решает проблему озера. Я сам из Иркутска, вырос там, с детства жил на Байкале летом.

Пересмотрел очень много фильмов, связанных с Бакалом. Но не один не фильм для меня не передал то ощущение от Байкала, какое оно на самом деле, какой он удивительный. И не было, на мой взгляд, какого-то объективного фильма, который мог бы суммировать все проблемы Байкала и изложить целостную картину того, что сейчас там происходит».

Александр Горновский также рассказал, что всегда мечтал снять и игровое кино о Байкале. И сейчас эта идея не канула в лету: создается сценарий. Кроме того, по словам режиссера, в последние пять лет стало поступать много тревожных новостей с Байкала. Услышав совершенно разные точки зрения о проблемах озера и его будущем, Горновский решил разобраться сам.

«Стало интересно, что ж на самом-то деле происходит, собрать какую-то цельную картину. Решили объехать весь Байкал. Действительно, так и сделали летом. Разговаривали с разными людьми, начиная с тех, кто живет там, егеря, руководители заповедников, ученые. У ученых вообще разный подход и разные взгляды, — говорит режиссер, — Мне кажется, это и интересно. Из этого многоголосия людей и рождается нечто такое среднее, то, что дает понять, что на самом деле происходит.

Чтобы сделать такой качественный обзор и в то же время передать суть Байкала с его красотой, мы взяли очень хорошего оператора, хорошую технику. Решили сделать такой вот фильм о Байкале, который включал все: и красоты, и рассказы, и впечатления людей, которые там живут, которые приезжают и весь спектр проблем, который сейчас на Байкале существует».

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