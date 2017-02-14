Латвийские студенты организовали танцующий протест, чтобы сохранить вуз

Рига, , 16:35 — REGNUM В Латвии возле здания Кабинета министров проходит акция протеста — студенты Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) из числа будущих педагогов по преподаванию танцев и ритмики устроили танцевальный перформанс, протестуя против планов Министерства образования и науки ликвидировать их учебное заведение, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Режиссером танцевального протеста выступила студентка РАПУО Малвине Кренгеле. Она считает, что танцы должны убедить министров принять важное решение и отказаться от ликвидации вуза: «Кажется, нашим министрам гораздо легче ликвидировать вуз, чем полноценно выполнять свои обязанности и проанализировать программы, исходные данные, результаты и риски, как того требует хорошее управление, демократия и буква закона».

Протестная акция проходит по призыву парламента вуза, а будущие педагоги участвуют в перформансе для того, чтобы министры их увидели и услышали.

Напомним, Министерство образования решило провести реорганизацию академии в августе 2017 года, присоединив ее к Латвийскому университету. По заявлению представителей ведомства, реорганизация запланирована с целью концентрации ресурсов и максимально эффективного использования бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии в ближайшие годы планируется принимать в три раза меньше студентов на педагогические программы, заявила директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Агрита Киопа. Она рассказала, что в латвийских высших учебных заведениях, на сегодняшний день, действуют примерно 55 педагогических программ, на которых каждый год учатся около 5600 человек, а ежегодно заканчивают обучение — около 1000. В свою очередь латвийским школам в год требуется только 300−400 молодых учителей. В связи с этим МОН планирует консолидацию высшего образования.

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