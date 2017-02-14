Латвийский телеканал и BBC будут завоевывать русскоязычную аудиторию

Рига, , 16:12 — REGNUM Латвии необходимо больше журналистики на русском языке, заявил председатель правления Латвийского телевидения Ивар Белте, сообщает LETA.

Белте отметил, что предусмотренный законом лимит времени на канале LTV7 уже исчерпан и увеличить объемы вещания на русском языке невозможно. Также LTV7 нельзя преобразовать в русскоязычный канал, потому что тогда придется менять закон, добавил он. В Латвии необходимо создавать больше контента на русском языке, чтобы обеспечить альтернативное видение и разнообразие мнений, которых, в русскоязычном информационном пространстве в настоящее время не хватает, считает глава правления.

«Доминирует восприятие событий в мире, которое ретранслируется через российские телеканалы. Имеются какие-то наши вставки на уровне новостей, немного дискуссий. Но всеобъемлющей журналистики, не только на политические темы, нет. Нам эту нишу нужно заполнять, и я с удовольствием поговорил бы об этом с правительством, чтобы нам помогли это сделать. Укрепление идентичности живущих в Латвии русских через новый бренд, через журналистику было бы очень желательно», — пояснил Белте и добавил, что создавать такую платформу необходимо в интернете.

Он напомнил, что согласно исследованиям, в настоящее время люди в возрасте 30−40 лет в основном получают информацию в интернете, а линейное телевидение главным образом смотрят пожилые люди. При этом аудитория 30−40 лет смотрит новости и на латышском языке, но неохотно смотрит другие передачи. Поэтому должно быть и альтернативное содержание, считает глава телевидения.

Он рассказал, что в последнее время, все чаще поступают международные предложения о поддержке — от Германии, Великобритании, Нидерландов и Дании, с целью укрепления информационного пространства и популяризации общественных медиаплатформ при помощи хорошего контента. Так, например в 2017 году, LTV подпишет соглашение о сотрудничестве с британской вещательной компанией BBC. «BBC открывает свое представительство в странах Прибалтики и в том числе будет предлагать новости и передачи на русском языке, которые мы будем размещать на канале LTV7 и платформе Lsm.lv. Думаю, что все это вместе приведет к созданию нового бренда для русскоязычной аудитории и, возможно, со временем может перерасти и в линейное телевидение», — выразил надежду Белте.

В то же время он подчеркнул, что с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо создание единого прибалтийского канала, который объединит локальный контент трех стран.

В свою очередь, преподаватель Латвийского университета, бывший гендиректор Латвийского телевидения Роланд Тярве считает, что в латвийском медиа-пространстве должно быть не только больше контента на русском языке, но и больше качественного контента, интересного для русскоязычного зрителя. «То, что больше надо давать содержания на русском языке — это довольно логично. Я думаю, самое главное — надо говорить о темах, интересующих людей, которые в своем быту разговаривают на русском языке. Я думаю, если эти темы, вопросы, будут актуальны, то человек найдет информацию по любому каналу, будь то телевидение, интернет или газета. Но если просто переводить контент, который не интересует людей, то я думаю, никакого эффекта не будет», — сказал Тярве.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвийский институт внешней политики совместно с Министерством обороны провел исследование «Стойкость латвийских СМИ к сообщениям других государств: фактор России в контексте Варшавского саммита НАТО 2016 года». Согласно результатам исследования, отсутствие отдельного телеканала затрудняет обращение к русскоязычной аудитории, что приводит к тому, что русскоязычные жители получают намного больше сообщений из «верных российским властям СМИ и официальных российских источников».

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил: «Правительство ищет меры по противодействию направленной против стран Прибалтики дезинформации, но нужны также механизмы воспитания критического мышления в школах и медиасреде».

Читайте также: Телевизионный агитканал для русских может появиться в Латвии через год

В Латвии напуганы тем, что латыши все больше смотрят российские каналы