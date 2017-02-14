Милла Йовович хотела бы показать Россию своим дочерям

Актриса заявила, что ей интересны не только Москва, но и другие российские города

Москва, , 12:05 — REGNUM ‍Известная голливудская актриса Милла Йовович не отказалась бы провести в России месяц-другой, чтобы посмотреть не только на Москву, но и на другие города. Об этом она сообщила журналистам в Москве сегодня, 14 февраля.

По словам актрисы, она бы хотела показать Россию своим дочерям. «Я бы хотела поехать в Петербург и другие города», — отметила она.

В Москву Йовович приехала вместе с мужем Полом У. С. Андерсоном. Цель поездки — презентация заключительной части «Обители зла».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин вручит российский паспорт Сигалу