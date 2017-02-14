Главе Марий Эл указали на невыполнение указа Путина

Йошкар-Ола, , 02:50 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Казанков обратился в прокуратуру по вопросам начисления зарплаты сотрудникам образовательных учреждений Марий Эл, сообщает депутат на своей странице в одной из социальных сетей. «Работники школ республики часто обращаются с просьбой разобраться с начислением заработной платы. По их мнению, происходит незаконное уменьшение заработной платы работников, невыплата компенсационных начислений, увеличение учебной нагрузки без соответствующих доплат», — пишет Казанков.

На депутатский запрос ответил прокурор республики Серей Рюмшин. В частности, по итогам проверки «установлено, невыполнение индикативных показателей, определенных указом президента России и республиканскими «дорожными картами», в отношении средней зарплаты педагогических работников общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций; преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей».

В связи с чем, 30 января текущего года главе Марий Эл Леониду Маркелову прокуратурой республики внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Однако в тексте письма прокурора отмечается, что в ходе проверок «фактов незаконного уменьшения заработной платы педагогических работников, невыплаты компенсационных выплат, увеличения нагрузки без соответствующих доплат, в том числе в МОУ «Средняя школа №6 Волжска», не выявлено. Обращений по указанным вопросам в прокуратуру, объединенную организацию профсоюзов и Гострудинспекцию республики не поступало.

На портале Марийской республиканской организации профсоюзов работников образования опубликованы сведения о средней заработной плате учителей. Последние данные содержат информацию об оплате труда в сентябре 2016 года в процентном соотношении от плановых показателей майских указов президента. Так, педагоги дошкольных учреждений получили за сентябрь 16 812 рублей или 93,4% от плановых показателей указа, учителя школ — 19 020 рублей или 94% от запланированного, педагоги организаций дополнительного образования — 15 982 рубля или 98,7% от плана.

В то же время, зарплата работников учреждений среднего образования выросла больше предполагаемого уровня на 1,5% — 5,9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, cокращение учительского фонда оплаты труда вызвало бурную реакцию педагогов еще в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Марий Эл на 2016 год. Сотрудники образовательных организаций отмечали, что предлагаемые министерством меры оптимизации противоречат действующему законодательству, ведут к массовым сокращениям педагогов, увеличению нагрузки, понижению уровня жизни учителей, а также, соответственно, негативно отражаются на качестве образования.

В феврале 2016 года сопредседатель регионального штаба ОНФ Герман Дементьев в рамках заседания рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» заявил, что педагоги Марий Эл жалуются на сокращение зарплаты на 12%.

В августе прошлого года министр образования РФ Ольга Васильева говорила, что Марий Эл попала в число 26 регионов, где зарплата учителей снизилась. Причем в республике снижение составляет более 5%.

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