Вторник, 14 Февраля 2017 года
04:02:29 МСК

Главе Марий Эл указали на невыполнение указа Путина

Культура
Речь идет о заработной плате учителей
Ответ прокурора Марий Эл на запрос Казанкова
Иллюстрация: Facebook.com
Ответ прокурора Марий Эл на запрос Казанкова

Йошкар-Ола, 14 февраля 2017, 02:50 — REGNUM  Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Казанков обратился в прокуратуру по вопросам начисления зарплаты сотрудникам образовательных учреждений Марий Эл, сообщает депутат на своей странице в одной из социальных сетей. «Работники школ республики часто обращаются с просьбой разобраться с начислением заработной платы. По их мнению, происходит незаконное уменьшение заработной платы работников, невыплата компенсационных начислений, увеличение учебной нагрузки без соответствующих доплат», — пишет Казанков.

На депутатский запрос ответил прокурор республики Серей Рюмшин. В частности, по итогам проверки «установлено, невыполнение индикативных показателей, определенных указом президента России и республиканскими «дорожными картами», в отношении средней зарплаты педагогических работников общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций; преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей».

В связи с чем, 30 января текущего года главе Марий Эл Леониду Маркелову прокуратурой республики внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Однако в тексте письма прокурора отмечается, что в ходе проверок «фактов незаконного уменьшения заработной платы педагогических работников, невыплаты компенсационных выплат, увеличения нагрузки без соответствующих доплат, в том числе в МОУ «Средняя школа №6 Волжска», не выявлено. Обращений по указанным вопросам в прокуратуру, объединенную организацию профсоюзов и Гострудинспекцию республики не поступало.

На портале Марийской республиканской организации профсоюзов работников образования опубликованы сведения о средней заработной плате учителей. Последние данные содержат информацию об оплате труда в сентябре 2016 года в процентном соотношении от плановых показателей майских указов президента. Так, педагоги дошкольных учреждений получили за сентябрь 16 812 рублей или 93,4% от плановых показателей указа, учителя школ — 19 020 рублей или 94% от запланированного, педагоги организаций дополнительного образования — 15 982 рубля или 98,7% от плана.

В то же время, зарплата работников учреждений среднего образования выросла больше предполагаемого уровня на 1,5% — 5,9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, cокращение учительского фонда оплаты труда вызвало бурную реакцию педагогов еще в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Марий Эл на 2016 год. Сотрудники образовательных организаций отмечали, что предлагаемые министерством меры оптимизации противоречат действующему законодательству, ведут к массовым сокращениям педагогов, увеличению нагрузки, понижению уровня жизни учителей, а также, соответственно, негативно отражаются на качестве образования.

В феврале 2016 года сопредседатель регионального штаба ОНФ Герман Дементьев в рамках заседания рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» заявил, что педагоги Марий Эл жалуются на сокращение зарплаты на 12%.

В августе прошлого года министр образования РФ Ольга Васильева говорила, что Марий Эл попала в число 26 регионов, где зарплата учителей снизилась. Причем в республике снижение составляет более 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Зарплата марийских педагогов упала почти на 6%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
Главное сегодня
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Газпром: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
NB!
13.02.17
Владиславна БондинаАнтарктида. Занимайтесь наукой, а не войной
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
13.02.17
Анатолий КошкинСталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Литва поставила России условия о дружбе
ВильнюсЛитва Российско-литовские отношения Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Италия: Трамп и Путин сделают чудо — сплотят ЕС
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное