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Киев: «Евровидение-2017» под вопросом, но билеты поступят в продажу

Культура
С 14 февраля в Киеве стартует реализация билетов на песенный конкурс «Евровидение»

Киев, 13 февраля 2017, 19:23 — REGNUM  Продажа билетов на песенный конкурс «Евровидение-2017» начнется 14 февраля, сообщает телеканал «112 Украина».

По информации телеканала, порядка 70 000 билетов на девять концертов конкурса будут проданы с 14 февраля. Концерты песенного конкурса должны состояться в мае 2017 года в киевском Международном выставочном центре. В числе концертов, на которые будут продаваться билеты, значатся шесть репетиций, два полуфинала и финал песенного конкурса «Евровидение-2017».

Цены билетов на мероприятия конкурса колеблются в пределах от €8 до €500.

Напомним, 13 февраля ряд СМИ сообщил, что команда специалистов, работавшая в Киеве над подготовкой конкурса «Евровидение-2017», оставляет проект, так как дальнейшая работа практически невозможна из-за непрозрачности принятия ключевых решений, отсутствия юридических обязательств перед привлеченными к работе специалистами, а также регулярного срыва сроков проведения тендеров.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Команда, готовившая в Киеве конкурс «Евровидение», решила уволиться

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Конкурс «Евровидение»
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