СМИ: Команда, готовившая в Киеве конкурс «Евровидение», решила уволиться

Подготовка к песенному конкурсу столкнулась с многочисленными проблемами

Киев, , 18:50 — REGNUM Команда специалистов, работавшая в Киеве над подготовкой конкурса «Евровидение-2017», оставляет проект, сообщает издание «Страна.Ru».

В заявлении коллектива указано, что дальнейшая работа практически невозможна из-за непрозрачности принятия ключевых решений, отсутствия юридических обязательств перед привлеченными к работе специалистами, а также регулярного срыва сроков проведения тендеров.

При этом ранее СМИ сообщали об отложении начала продажи билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2017», проведение которого запланировано в Киеве.

Напомним, в 2017 году песенный конкурс «Евровидение» должен пройти в Киеве. Полуфинальные выступления участников конкурса должны состояться 9 и 11 мая, а финал конкурса назначен на 13.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве отложили продажу билетов на «Евровидение» из-за скандала с тендером