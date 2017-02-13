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Для петербургских ученых весть о новых утратах Пальмиры стала личным ударом

Культура
Работа над 3D моделью древнего города продлится еще около года
Пальмира
Иллюстрация: ИИМК РАН
Пальмира

Санкт-Петербург, 13 февраля 2017, 18:03 — REGNUM  Проведенная экспедицией петербургских ученых аэрофотосъемка древней Пальмиры и создаваемая на ее основе 3D модель города-памятника могут оказаться единственным источником информации о том, как выглядела Пальмира до разрушения боевиками террористических группировок.

Об этом 13 февраля сообщила ИА REGNUM Наталья Соловьева — руководитель проекта «Пальмира во времени и пространстве», замдиректора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, начальник комплексной экспедиции в Пальмиру в сентябре 2016 года.

Ранее Минобороны РФ распространило информацию о зафиксированных разрушениях Пальмиры, с декабря 2016 года находящейся под контролем боевиков так называемого Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, отмечено приготовление к новым злодеяниям в отношении культурного наследия всего человечества, каковым является Пальмира.

«Для меня и моих коллег новость о том, что боевики запрещённого во многих странах «Исламского государства» могут снова взорвать уникальные памятники древней Пальмиры, стала личным ударом», — сказала Соловьева.

Она напомнила, что в сентябре 2016 года специалисты ИИМК РАН вместе с сотрудниками министерства обороны РФ в ходе экспедиции в Пальмиру произвели аэрофотосъемку всех объектов древнего города.

«В настоящее время мы продолжаем работу над созданием геоинформационной системы «Пальмира». В рамках этой работы идёт накопление архивных данных, формирование программной оболочки, а также продолжается создание 3D модели объекта Всемирного наследия», — пояснила Наталья Соловьева.

По словам эксперта, работа над созданием геоинформационной системы Древней Пальмиры, которая позволит в будущем обсуждать вопросы восстановления объекта всемирного наследия, продлится около года. Она приобретает еще большее значение в свете нарастающих угроз древнему памятнику, который может понести новые невосполнимые утраты.

Как сообщил 13 февраля Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, получена видеозапись с российского беспилотника, на которой видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра и колонны тетрапилона, — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры. Римский амфитеатр и тетрапилон — главные достопримечательности древнего города.

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«Российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее террористами в Пальмире были уничтожены Триумфальная арка, статуя «Лев Аллат», храмы Баалшамина и Бэла, а также три наиболее сохранившиеся погребальные башни. В ЮНЕСКО осудили варварские деяния террористов, назвав уничтожение культурного наследия Пальмиры военным преступлением и потерей для человечества.

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