В Крыму начало вещание первое крымскотатарское радио

«Это ответ тем, кто пытается обмануть международную общественность, обвиняя власти Крыма и России в ущемлении прав и свобод крымских татар»

Симферополь, , 17:26 — REGNUM Первое общественное крымскотатарское радио «Ветан седасы» — «Голос Родины» начало вещание на территории Республики Крым 13 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Ветан седасы» является структурным подразделением телеканала «Миллет» и финансируется из республиканского бюджета, оно создано в рамках реализации указа президента России о реабилитации репрессированных народов. Вещание ведется на русском и крымскотатарском.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал начало вещания крымскотатарского радио крайне важным событием в общественно-политической и культурной жизни республики, отметив, что это — «еще один ответ тем, кто пытается обмануть международную общественность, обвиняя власти Крыма и России в ущемлении прав и свобод крымских татар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму было объявлено о начале выпуска на территории республики газеты на украинском языке — первый номер, как ожидается, выйдет до конца февраля.

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