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В Воронеже прошел Фестиваль японского кино

Культура
Гостям мероприятий не только показали фильмы современных японских режиссеров, но и представили выставку кимоно и элементов традиционной японской одежды, а также продемонстрировали кицукэ — искусство «надевания комоно»
1 / 16 В Воронеже Фестиваль японского кино начался с выставки традиционной японской одежды
© ИА REGNUM
В Воронеже Фестиваль японского кино начался с выставки традиционной японской одежды

Воронеж, 13 февраля 2017, 13:18 — REGNUM  В Воронеже 11 февраля завершился очередной Фестиваль японского кино. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в кинотеатре сити-парка Град с 7 по 11 февраля показали пять японских картин разных жанров. Все фильмы показывали в оригинальной озвучке, на японском языке, и с русскими субтитрами.

5 / 16 Выставка кимоно и элементов традиционной японской одежды
© ИА REGNUM
Выставка кимоно и элементов традиционной японской одежды

Фестиваль проходил при поддержке Посольства Японии в Российской Федерации, департамента экономического развития Воронежской области, ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр» и Центра делового партнерства с Японией.

В день официального открытия, 7 февраля, в фойе кинотеатра была развернута выставка кимоно и элементов традиционной японской одежды, организованная совместно с центром Kimonoz. В подготовке также помогало ГБПОУ ВО «Техникум моды и дизайна». Кроме кимоно в экспозиции было представлено, например, несколько видов вееров, в том числе и танцевальных, а также различные виды обуви, к которым относятся и таби — нижняя обувь с отделением для большого пальца, которую неправильно называют «носками». Гостей выставки приветствовала мастер кицукэ (искусства «надевания комоно») Анна Савватеева, рассказывая про историю элементов японского костюма и правила их использования.

10 / 16 Руководитель ГБУ ВО «ВРРЦ» и Центра делового партнерства с Японией Валентина Бучина
© ИА REGNUM
Руководитель ГБУ ВО «ВРРЦ» и Центра делового партнерства с Японией Валентина Бучина

В церемонии открытия фестиваля японского кино приняли участие заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области — начальник отдела туризма Екатерина Буйволова, руководитель ГБУ ВО «ВРРЦ» и Центра делового партнерства с Японией Валентина Бучина, а также представители спонсоров и кинотеатра.

Открывал фестиваль показ мелодрамы «Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут» (2011). Фильм режиссера Ёсисигэ Миякэ повествует о пригородной электричке, пассажиры которой всего на 15 минут случайно оказываются рядом. Перед зрителем разворачиваются истории пассажиров, пути которых пересекаются в дороге. Фильм снят по роману японской писательницы Хиро Арикавы.

12 / 16 Афиша фильма «Тебе от меня» (2010)
Иллюстрация: Kinopoisk.ru
Афиша фильма «Тебе от меня» (2010)

8 февраля состоялся показ мелодрамы Наото Кумадзава «Тебе от меня» (2010). Он повествует о девушке, страдающей из-за того, что внешне она похожа на героиню японского триллера «Звонок». Фильм представляет собой типичное для японской массовой культуры пересечение жанров — он снят по мотивам одноименного аниме режиссера Кабураки Хиро, которое в свою очередь является экранизацией манги автора Сины Карухо.

13 / 16 Афиша фильма «Ловцы забытых голосов» (2011)
Иллюстрация: Kinopoisk.ru
Афиша фильма «Ловцы забытых голосов» (2011)

9 февраля зрителям представили аниме «Ловцы забытых голосов» (2011) полнометражную ленту Макото Синкая, одного из самых известных японских режиссеров и аниматоров. Фильм о девушке по имени Асуна, слушающей музыку, исходящую из кристалла, и совершающей путешествие в подземный мир — Агарту, — стал для режиссёра наиболее продолжительной по хронометражу среди всех его работ. Также работа Синкая в 2011 году была номинирована на премию Asia Pacific Screen Awards в категории «лучший анимационный фильм».

14 / 16 Афиша фильма «Жена Вийона» (2009)
Иллюстрация: Kinopoisk.ru
Афиша фильма «Жена Вийона» (2009)

События фильма «Жена Вийона» (2009) разворачиваются в послевоенной Японии. Его героиня — жена известного писателя, которая переживает кризис. Чтобы выплатить долги мужа, она идет работать в бар, где в нее влюбляются два человека — постоянный посетитель и ее первая любовь. В основу картины режиссера Кичитаро Негиши легла пoвecть Ocaмy Дaдзaи, пocвящeнная фpaнцyзcкoмy пoэтy Фpaнcya Bийoнy.

15 / 16 Афиша фильма «Всегда: Закат на Третьей Авеню 3» (2012)
Иллюстрация: Kinopoisk.ru
Афиша фильма «Всегда: Закат на Третьей Авеню 3» (2012)

Завершил программу фестиваля фильм «Всегда: Закат на Третьей Авеню 3» (2012) о подготовке Токио к Олимпийским играм в 1964 году. Это завершающая часть трилогии режиссера Такаси Ямадзаки, посвященной обитателям Третьей авеню.

16 / 16 Зрители на открытии Фестиваля японского кино
© ИА REGNUM
Зрители на открытии Фестиваля японского кино

Фестиваль проходит в Воронеже не в первый раз. Бесплатные показы проходили в областном центре и летом, с 5 по 9 августа. Тогда зрителям показали пять фильмов современных японских режиссеров: драмы «Девочки-каллиграфы» (2010), «После сезона цветов» (2009) и «Бусидо для шестнадцатилетних» (2010), а также комедию о семейной идиллии «Булочки счастья» (2011) и аниме «Сад изящных слов» (2013).

Стоит отметить, что интерес воронежцев к японской культуре не угасает на протяжении уже долгих лет. Воронеж уже на протяжении 17 лет является традиционным местом проведения одного из крупнейших аниме-фестивалей в России, в рамках которого проходят кинопоказы, лекции, концерты, ярмарки и многочасовое косплей-шоу.

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Читайте ранее в этом сюжете: Выставка Всероссийского фестиваля японской анимации в Воронеже: фотоотчет

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