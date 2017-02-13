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Лауреатом «Грэмми» стал российский бас Николай Диденко

Культура
Российская оперная певица Анна Нетребко не получила награду в своей номинации — «Лучший сольный вокальный альбом классической музыки»

Лос-Анджелес, США, 13 февраля 2017, 10:46 — REGNUM  Лауреатом премии Академии звукозаписи США «Грэмми» в номинации хоровое исполнение получил российский оперный певец Николай Диденко, говорится в сообщении на официальном сайте Академии.

Российский бас был признан лучшим за Penderecki Conducts Penderecki в исполнении Варшавского национального хора и Варшавского филармонического оркестра под управлением Кшиштофа Пендерецкого.

Российская оперная певица Анна Нетребко не получила награду в своей номинации — «Лучший сольный вокальный альбом классической музыки». Победили британец Иэн Бостридж (альбом Shakespeare Songs) и немецкая певица Доротея Рёшман (альбом Schumann & Berg).

59-ая церемония вручения премии «Грэмми» проходит в Лос-Анджелесе (США). Всего будут вручены награды в 70 номинациях.

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