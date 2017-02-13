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Запретный город в Пекине станет менее «запретным»

Культура
Руководство музея сообщило об открытии доступа к 85% помещений императорской резиденции

Пекин, 13 февраля 2017, 10:01 — REGNUM  Директор государственного музея Гугун, расположенного в дворцовом комплексе Запретного города, Шань Цзисян рассказал журналистам, что музейный комплекс станет более «открытым» для туристов уже в ближайшее время. Туристы смогут побывать в старинных зданиях, которые когда-то служили резиденцией императоров Китая.

Кроме того, Шань Цзясян заявил о кадровых перестановках, которые позволят сделать посещение комплекса более комфортным. Так 750 сотрудников музея будут переведены на новые рабочие места, пишет «Бэйцзин жибао».

В 2017 г. на территории музея будет проведена выставка, на которой будут представлены десятки тысяч исторических памятников, датированных эпохами правления династий Мин и Цин. Еще одна выставка, демонстрирующая археологические находки, обнаруженные во время раскопок на территории Гугуна, также запланирована на этот год.

В настоящее время во Дворце находится более 6 тыс. предметов мебели и быта эпохи династий Мин (1368−1644 гг.) и Цин (1644−1911 гг.). Тем не менее, более 80% экспозиции не доступны для широкой публики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, администрация Государственного музея Гугун, ссылаясь на решение Государственного бюро по защите культурных памятников КНР, опубликовала заявление, в соответствии с которым на территории музейного комплекса запрещено пользоваться внешними вспышками, штативами и селфи-палками. По мнению руководства музея, данные устройства могут нанести непоправимый урон древним экспонатам.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Пекина обновили запрет на селфи-палки в Запретном городе

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