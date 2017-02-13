Певица Адель «уступила» премию Grammy Бейонсе

По словам Адель, певица Бейонсе больше заслуживает премию: ее альбом Lemonade стал «монументальным»

Лондон, , 09:09 — REGNUM В Великобритании певица Адель отдала свою премию Grammy за лучший альбом «25» своей коллеге Бейонсе, отказавшись ее принять, сообщает ВВС.

По словам Адель, певица Бейонсе больше заслуживает премию: ее альбом Lemonade стал «монументальным», а сама артистка — «идол» и «королева» для Адель.

Это второй случай в истории премии Grammy, ранее в 1990 году певица Шинейд О’Коннор отказалась от награды.

Адель получили три награды за 2016 год — за лучший альбом, лучший сингл (Hello) и лучшую запись года.