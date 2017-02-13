Певица Адель «уступила» премию Grammy Бейонсе
По словам Адель, певица Бейонсе больше заслуживает премию: ее альбом Lemonade стал «монументальным»
Лондон, 13 февраля 2017, 09:09 — REGNUM В Великобритании певица Адель отдала свою премию Grammy за лучший альбом «25» своей коллеге Бейонсе, отказавшись ее принять, сообщает ВВС.
По словам Адель, певица Бейонсе больше заслуживает премию: ее альбом Lemonade стал «монументальным», а сама артистка — «идол» и «королева» для Адель.
Это второй случай в истории премии Grammy, ранее в 1990 году певица Шинейд О’Коннор отказалась от награды.
Адель получили три награды за 2016 год — за лучший альбом, лучший сингл (Hello) и лучшую запись года.
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