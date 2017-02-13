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Дэвид Боуи стал лауреатом «Грэмми» посмертно

Культура
Британский рок-музыкант Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни

Лос-Анджелес , США, 13 февраля 2017, 07:41 — REGNUM  Британский рок-музыкант Дэвид Боуи, скончавшийся 10 января 2016 г. в возрасте 69 лет, посмертно удостоился 4-х музыкальных премий «Грэмми» в ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает в понедельник, 13 февраля, телерадиокомпания ВВС.

«Последняя пластинка Боуи «Blackstar» победила в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома, — говорится в сообщении. — Кроме того, Боуи победил в номинациях «лучший рок-исполнитель» и «лучшая рок-композиция».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни после полутора лет борьбы с тяжелой болезнью. За два дня до смерти музыкант выпустил свой последний альбом Blackstar.

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