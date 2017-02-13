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Очередная награда: «Ла-Ла Ленд» получил премию BAFTA как лучший фильм

Культура
Престижная британская премия в категории «Лучший фильм» досталась самой успешной в этом году киноленте

Лондон, 13 февраля 2017, 03:13 — REGNUM  Британская академия кино‑ и телеискусства («BAFTA») номинировала мюзикл «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла на премию в категории «Лучший фильм». Церемония награждения лауреатов проходила в воскресенье, 12 февраля, в Лондоне в королевском Альберт-холле, передает ИА REGNUM.

Отметим, что «Ла-Ла Ленд» был номинирован на премию в 11 категориях, в том числе за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов и звук. Эта кинокартина в 2017 году стала рекордсменом по количеству престижных наград.

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В один ряд с «Ла-Ла Лендом» ставят еще такие картины как «Прибытие» и «Под покровом ночи». Эти фильмы были номинированы в девяти категориях.

Вообще американца получили три ключевые премии BAFTA в этом году. Помимо «Ла-Ла Ленда», актер Кейси Аффлек, сыгравший главного герояв драме «Манчестер у моря», стал лауреатом премии в категории «Лучший актер».

Американский драматург Кеннет Лонерган получил награду в категории «Лучший сценарий» за работу над этой картиной. Также американская актриса Эмма Стоун получила награду в категории «Лучшая женская роль».

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон и Стоун удостоены премии Гильдии киноактеров США

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