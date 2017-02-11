В годовщину гибели Пушкина в его квартире звучали стихи и романсы

Санкт-Петербург, , 20:41 — REGNUM Исполнилось 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Он был смертельно ранен на дуэли в Петербурге 27 января 1837 года. После поединка с Дантесом поэта привезли в его последнюю петербургскую квартиру, в доме на набережной Мойки, 12. Медики того времени оказались бессильны: спустя два дня — 10 февраля по новому стилю — в 14:45 Пушкин скончался.

Уже много десятилетий в доме на Мойке, 12, память о великом таланте хранит Мемориальный музей-квартира А.С.Пушкина. Ежегодно в день памяти поэта сюда приходят петербуржцы и гости города из разных городов России и зарубежных стран, чтобы почтить память поэта. Так было и на этот раз, когда настала 180-я годовщина гибели Пушкина.

Весь день на Мойку шли люди, чтобы оставить цветы у памятника, посмотреть экспозицию музея, в которой представлены подлинные вещи из интерьера квартиры Пушкина, прочитать стихи поэта или послушать их в исполнении профессиональных артистов.

В 13:00 в Музее-квартире прошло открытие выставки «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» из собрания Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Посетители Музея-квартиры А. С. Пушкина в день памяти поэта шли тем же маршрутом, каким проходили современники Пушкина в январе 1837 года.

В 14:30 на Мойке началось торжественное памятное собрание, посвященное 180-летию со дня гибели Пушкина. На нем выступили директор Всероссийского музея А. С. Пушкина, доктор культурологии, профессор Сергей Некрасов, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина, доктор филологических наук Галина Седова, деятели литературы и искусства.

В 14:45 — время, когда остановилось сердце поэта — была объявлена минута молчания

Заием в концертном зале Музея-квартиры прошел музыкальный моноспектакль «Пушкин. Роман с музой» петербургского вокалиста, актера и режиссера Андрея Свяцкого. В спектакле биография Пушкина была представлена отрывками писем и дневников поэта, а также воспоминаний его современников.

В спектакле прозвучали романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Свиридова и других композиторов.

Добавим, что Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина и Основная литературно-монографическая экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» открыты для посетителей бесплатно с 10:30 до 13:30 и с 15:30 до 18:00.

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