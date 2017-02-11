Знаменитый оперный певец Николай Гедда умер на 92-м году жизни

Стокгольм, , 01:16 — REGNUM В Швеции на 92-м году жизни скончался знаменитый оперный певец русского происхождения Николай Гедда, передаёт издание France Musique.

Сообщается, что певец умер 8 января, однако по желанию семьи о его смерти объявлено только месяц спустя.

Николай Гедда родился в 1925 году в Стокгольме. В 1953 году впервые выступил на сцене театра «Ла Скала» а с 1957 года был солистом нью-йоркской «Метрополитен Опера».

Певец много гастролировал, в том числе давал концерты в СССР. Работал с выдающимися дирижёрами, выступал и записывался с Марией Каллас и Монтсеррат Кабалье.

Гедда являлся членом Шведской академии музыки и Королевской академии музыки Великобритании. Во Франции был награждён орденом Почётного легиона.