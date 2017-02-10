В Ростовском кремле откроют музей русской дороги

Ярославль, , 17:28 — REGNUM В музее «Ростовский кремль» в Ярославской области откроют музей русской дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль». Он разместится в здании бывшего Конюшенного двора, который в настоящее время проходит реконструкцию.

Конюшенный двор, расположенный у стен Митрополичьего двора (Ростовского кремля) — уникальное сооружение, единственный в России конюшенный двор XVII века, дошедший до наших дней. Он был построен в 1680—1690-х годах при митрополите Иоасафе, преемнике знаменитого строителя Ростовского кремля Ионы Сысоевича. В XX веке здание пришло в негодность и чуть не погибло. Теперь в нем планируется сделать музей русской дороги и реставрационные мастерские, а также организовывать праздники и выставки. Об этом директор музея Наталья Каровская рассказала вао время визита врио губернатора Дмитрия Миронова.

«Конюшенный двор сейчас ремонтируется хорошими темпами. Здание готово, даже проведены все коммуникации, кроме газа. Но с этим губернатор обещал помочь. Мы планируем разместить в Конюшенном дворе все, что связано с дорогой. Возки, упряжь, карты, схемы, дорожные ларцы. В этом здании также раньше располагался арсенал, так что восстановим и его и сделаем в музее русской дороги коллекцию оружия», сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора музея «Ростовский кремль» Сергей Сазонов.

Планируется, что в 2017 году на восстановление объектов историко-культурного наследия Ростова из федерального бюджета будет выделено более 110 миллионов рублей. Помимо здания Конюшенного двора эти средства также пойдут на Успенский собор Ростова и Богоявленский собор Авраамиева монастыря, который находится в аварийном состоянии после неудачной попытки реставрации. Здесь будет проведен ремонт сводов, крыши, стен и фундамента.