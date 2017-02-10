«Столицей российского дизайна 2017» стал Нижний Новгород

Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM Нижний Новгород получил статус «Столицы российского дизайна 2017». Об этом заявила руководитель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова.

«Столица Российского дизайна» — это фестиваль, который проходит в разных городах страны по инициативе Союза дизайнеров России.

По словам Рыхловой, на выбор Нижнего Новгорода в качестве «Столицы» повлияло то, что у города богатая история, в том числе с точки зрения промышленного и архитектурного дизайна

«У нас работали лучшие умы промышленного дизайна, например Ростислав Алексеев. И, несмотря на то, что раньше это направление отдельно не выделялось, наши специалисты серьезно способствовали развитию дизайнерского искусства в разных областях. Кроме того, в Нижнем Новгороде очень хорошая школа архитектурного и интерьерного дизайна, неплохо развито фэшн-направление, прилично представлен графический дизайн», — подчеркнула Рыхлова.

По ее мнению, то, что Нижний Новгород станет площадкой для демонстрации работ современных российских и зарубежных дизайнеров, не только позитивно скажется на имидже города, но и даст импульс для развития творчества в целом.

«Поэтому еще раз показать Нижний Новгород как продвинутый город с точки зрения дизайна — очень правильно. Тем более мы готовимся к ЧМ по футболу 2018 года, и хочется, чтобы Нижний развивался. Ведь дизайн — это не только эстетика и творчество, это еще и в прямом смысле слова формирование облика всего того, что нас окружает, формирование облика нашего города», — заявила руководитель нижегородского отделения Союза дизайнеров России.

В рамках фестиваля в течение года будут работать 15 площадок по различным направлениям. Официальное открытие фестиваля состоится 16 февраля. Первое мероприятие, которое заявлено в рамках фестиваля, — это выставка памяти нижегородского дизайнера Игоря Маслова, которая будет проходить в Доме архитектора с 10 по 28 февраля.