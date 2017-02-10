В Латвии жалуются на русскую речь органистки на благотворительном концерте

Рига, , 16:37 — REGNUM На российскую органистку Елену Привалову-Эпштейн, которая выступает в Риге с благотворительными концертами, после выступлений поступают жалобы в Центр государственного языка Латвии за то, что она произносит на своих концертах вступительное слово на русском языке, сообщает портал Mixnews.lv.

«Перед выступлениями я обычно делаю вступительное слово на русском языке — рассказываю о музыке, о композиторах, о произведениях. И, конечно, это было согласовано с пастором, согласовано с общиной. Мы столкнулись с проблемой: на нас стали подавать жалобы в Центр госязыка. Писали нам письма, вызывали, пастор дважды ходил в Центр госязыка», — рассказала Привалова-Эпштейн.

Елена Привалова-Эпштейн родилась в Оренбурге. Обучалась в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, по двум специальностям — «орган» класс профессора Н. Н. Гуреевой-Ведерниковой) и «музыковедение». В настоящее время проживает в Латвии, где играет на самых известных инструментах страны, дает, в том числе и благотворительные концерты. Также Привалова-Эпштейн является художественным руководителем и основателем ежегодного летнего цикла концертов «Органные вечера в Кусково», который проводится с 2010 года. Нередко выступает в России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центр государственного языка, прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией» — учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык — латышский. В свою очередь русский язык имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.

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