Опубликован новый трейлер «Сферы» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом

Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Очередной проморолик триллера Джеймса Понсольдта «Сфера», главные роли в котором исполнили Эмма Уотсон и Том Хэнкс, опубликован компанией STX Entertainment на официальном канале в YouTube. По сюжету фильма, Мэй Холланд в исполнении Уотсон приступает к работе в интернет-компании «Сфера», руководителем которой является предприниматель Эймон Бейли (Том Хэнкс).

В основу фильма лег одноименный роман-антиутопия американского писателя Дэйва Эггерса, вышедший в 2013 году. В центре повествования, напоминающего роман «1984» Оруэлла — крупная компания, устроившая тотальный надзор за своими работниками.

В картине снялись также Карен Гиллан, Билл Пэкстон и Пэттон Освальт. Премьера триллера состоится 28 апреля 2017 года. Предыдущий трейлер фильма был опубликован в конце 2016 года.