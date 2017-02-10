К Ленину: Китайцев пустят по «Красному маршруту» через Северную Осетию

Республика борется за включение в проект гранд-тура по России для китайских тургрупп

Владикавказ, , 12:58 — REGNUM Северная Осетия может быть включена в туристический проект под названием «Красный маршрут». Гранд-тур создается специально для туристов из Китая и посвящен личности и деятельности В. И. Ульянова-Ленина.

Со стороны Государственного управления по туризму Китая получено одобрение на включение в маршрут города Владикавказа. Возможности республики в реализации проекта были обсуждены на встрече главы республики Вячеслава Битарова с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе руководителя республики.

По словам Битарова, включение республики в проект вполне оправдано — на территории Северной Осетии установлен первый посмертный памятник вождю пролетариата на территории Советской России. Кроме того, в революционных событиях в этих местах принимали участие добровольцы из Китая. В честь китайских борцов за Советскую власть на Кавказе установлена памятная стела.

По словам Вячеслава Битарова, у Северной Осетии большой потенциал в сфере международного туризма и его надо активно задействовать. Договоренность с Ростуризмом об оказании содействия в проведении переговоров с российскими туроператорами уже достигнута, отметил глава.

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Как сообщало ИА REGNUM, представительная делегация из Китая совершала ознакомительную поездку в Северную Осетию осенью прошлого года. В рамках туристического маршрута «Великий шелковый путь» представители госуправления по делам туризма Китая знакомились с жизнью и бытом народов, проживающих на территории Северного Кавказа. Гости посетили Куртатинское ущелье, ознакомились с дзивгиской наскальной крепостью XIII века, Святилищем святого Георгия, Аланским мужским монастырем, каньоном Кадаргаван.