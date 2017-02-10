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Показ «Притяжения» Фёдора Бондарчука стартовал в Эстонии, Латвии и Вьетнаме

Культура
Права на показ проданы в 74 страны мира

Москва, 10 февраля 2017, 11:16 — REGNUM  Права на новую кинокартину российского режиссёра Фёдора Бондарчука «Притяжение» проданы в 74 страны. Её уже смотрят в Эстонии и в Латвии, сообщили в пресс-службе компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

«В настоящее время права на фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука «Притяжения» уже проданы в 74 страны мира, и буквально на днях картина успешно стартовала в широком прокате в Латвии, Эстонии и Вьетнаме», — сообщили в компании.

Уточняется, что кинокомпания Art Pictures Studio заключила соглашение с латиноамериканской Conquest Filmes и индийской R.D. FILMS о продаже прав на киноленту. Договор был подписан в преддверии Берлинского международного кинофестиваля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Бондарчук получил премию «Блокбастер» в номинации «Человек года». Конопремия «Блокбастер» учреждена журналом «Кинобизнес сегодня» и вручается самым кассовым фильмам по итогам года.Читайте подробнее: Федор Бондарчук стал «Человеком года» по версии «Блокбастер»

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