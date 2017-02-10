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«Искать основу русского дома у букинистов — противоестественно»

Культура
10 февраля 1837 года Александр Сергеевич Пушкин скончался от смертельного ранения

Москва, 10 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  В Госдуме призвали вернуть традицию издания полных собраний сочинений, в том числе и Александра Сергеевича Пушкина, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская («Единая Россия») припомнила, как «пару месяцев назад оказавшись за одним к круглым столом с Михаилом Сеславинским». «Я посетовала на то, что россияне теперь не могут купить в магазинах полных собраний наших классиков, Пушкина в первую очередь. Просто не переиздают, надо идти к букинистам. На что глава «Роспечати» зашел на сайты основных книжных магазинов и успокоился, сказав, что ничего страшного не происходит, отдельные произведения есть, даже «Евгений Онегин» за 100 рублей, а в том, чтобы искать полные собрания у букинистов, лично он, г-н Сеславинский, не видит ничего ненормального», — сказала парламентарий в ходе выступления.

«А я лично вижу. Отдельные издания — вещь полезная, скажем, каждому, кто приходит на госслужбу, я бы вручала подарочно оформленную «Сказу о рыбаке и рыбке», чтобы человек понимал, чем заканчиваются необузданные потребности, к чему они приводят. Но качественное, с письмами, с комментариями, хорошими иллюстрациями, полное собрание сочинений Пушкина — это то, вокруг чего в принципе должен строиться русский дом. Искать его у букинистов — нормально, если мы живем в стране под названием Зимбабве, а если в России — то это противоестественно», — заявил Ямпольская.

10 февраля 1837 года Александр Пушкин скончался от смертельного ранения, которое получил во время поединка, отстаивая честь своей семьи. В тот день, по словам его друга Петра Вяземского, «завершилось земное бытие великого поэта земли русской Александра Пушкина, но его поэтический гений, его слава бессмертны».

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