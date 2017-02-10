В Крым прибыла делегация британских ученых

Симферополь, , 10:08 — REGNUM Делегация ученых из Великобритании прибыла в Крым. Одна из целей визита — совместная работа с крымскими коллегами по реализации историко-археологического проекта, посвященного событиям Крымской войны. В делегацию вошли представители университета города Бристоль и английского военно-исторического журнала «Живая военная история», сообщили ИА REGNUM в Госсовете Крыма.

Сегодня, 10 февраля, состоится встреча членов президиума Госсовета с британской делегацией. Как пояснил председатель парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, основной темой встречи станут планы по реализации проекта, посвященного Крымской войне, совместно с учеными из Крыма.

«Его реализация планируется по трем направлениям: историко-культурное — издание книг и журналов об истории Крымской войны, проведение семинаров, круглых столов, совместных археологических раскопок; образовательное — создание молодежных археологических лагерей для британских и российских студентов-историков; туристическое — организация на территории полуострова популярного в Европе археологического туризма, который будет осуществляться под полным контролем специалистов», — цитирует Черняка пресс-служба Госсовета.

Как отмечается, проект будет реализован на нескольких площадках, в числе которых — русские редуты у реки Альма, «тонкая красная линия» в Балаклаве, места базирования британских кавалерийских отрядов, огневые точки на Зеленой горке в районе Севастополя и ряде других.

В планах делегации — встреча с представителями правительства Крыма, местными историками и археологами. Программа визита предусматривает посещение мест боевых действий времен Крымской войны.

«Народная дипломатия работает с опережением большой политики. Простые люди уверены в безопасности нахождения на полуострове и считают глупостью санкции, направленные против Крыма и России в целом. Убежден, что с каждым таким визитом не только рядовые граждане, но и политики на самом высоком уровне будут находить точки соприкосновения, при которых наши страны начнут лучше понимать друг друга», — считает Черняк.

Крымская война велась с 1853 по 1856 год между Российской империей и коалицией, в которую входили Британская, Французская и Османская империи. Боевые действия разворачивались в Дунайских княжествах, на Кавказе, на Черном и Азовском морях, однако основные боевые действия развернулись именно в Крыму — бои здесь велись более года, с июня 1854 по август 1855. Вернуть Российской империи захваченные противником Севастополь и другие крымские территории удалось по итогам мирного договора 1956 года.