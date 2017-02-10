Берлинский кинофестиваль открыла драма «Джанго» Этьена Комара

Тема, поднятая в фильме, «крайне интересна и актуальна» сегодня

Берлин, , 09:27 — REGNUM Фильм «Джанго», ставший режиссерским дебютом для французского продюсера и сценариста Этьена Комара, открыл 67-й Берлинский международный кинофестиваль. Об этом сообщает Associated Press.

Лента рассказывает о джазовом гитаристе цыганского происхождения Джанго Рейнхардте, одном из основателей направления «джаз-мануш», или «цыганский джаз». Действие картины разворачивается в период Второй мировой войны в оккупированной Франции. Как заявил журналистам режиссер, тема, поднятая в фильме, «крайне интересна и актуальна» сегодня, особенно на фоне наплыва беженцев в европейские государства.

В борьбе за награды фестиваля — Золотого и Серебряного медведей — будут участвовать 18 картин, созданных режиссерами из Германии, Португалии, Румынии, Франции, Финляндии, Японии. В целом в рамках Берлинале будет показано 399 фильмов.

Картина российского режиссера Резо Гигинеишвили «Заложники», в работе над которой участвовали кинематографисты Грузии и Польши, войдет в специальную программу «Панорама». Фестиваль продлится до 19 февраля, возглавлять жюри конкурса будет режиссёр Пол Верховен.