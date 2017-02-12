Сокровенное начало России и причина вечности
Фотовыставка
Санкт-Петербург, 12 февраля 2017, 11:50 — REGNUM Все фотографии сделаны из двух бухт на западном побережье Ладожского озера в 150 км от Санкт-Петербурга. Этот величественный водный массив, обрамленный соснами, огромными валунами, скалами, о которые разбиваются волны, изменчив и непостоянен. Ладога может потерять цвет, линию горизонта, и тогда, находясь рядом, теряешь любую пространственную ориентацию. Она может явить штормовое состояние, уподобляясь кипящей лаве, может предстать почти плоским экраном, отражающим блеск холодных светил. На представленных фотографиях было стремление запечатлеть разные состояния, которое могут приоткрыться на берегу Ладоги.
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