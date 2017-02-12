Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
12:36:56 МСК

Сокровенное начало России и причина вечности

Культура
Фотовыставка
19 / 25 Август
© Айтен Юран
Август

Санкт-Петербург, 12 февраля 2017, 11:50 — REGNUM  Все фотографии сделаны из двух бухт на западном побережье Ладожского озера в 150 км от Санкт-Петербурга. Этот величественный водный массив, обрамленный соснами, огромными валунами, скалами, о которые разбиваются волны, изменчив и непостоянен. Ладога может потерять цвет, линию горизонта, и тогда, находясь рядом, теряешь любую пространственную ориентацию. Она может явить штормовое состояние, уподобляясь кипящей лаве, может предстать почти плоским экраном, отражающим блеск холодных светил. На представленных фотографиях было стремление запечатлеть разные состояния, которое могут приоткрыться на берегу Ладоги.

2 / 25 Туман
© Айтен Юран
Туман
3 / 25 Переливы
© Айтен Юран
Переливы
4 / 25 Полыхающий закат
© Айтен Юран
Полыхающий закат
5 / 25 Белая ночь
© Айтен Юран
Белая ночь
6 / 25 Невесомость
© Айтен Юран
Невесомость
7 / 25 Сепия
© Айтен Юран
Сепия
8 / 25 Круги
© Айтен Юран
Круги
9 / 25 Остров
© Айтен Юран
Остров
10 / 25 Удвоения
© Айтен Юран
Удвоения
11 / 25 Объекты
© Айтен Юран
Объекты
12 / 25 Миг до восхода
© Айтен Юран
Миг до восхода
13 / 25 Предгрозовое
© Айтен Юран
Предгрозовое
14 / 25 Дзен
© Айтен Юран
Дзен
15 / 25 Утреннее
© Айтен Юран
Утреннее
16 / 25 Линии
© Айтен Юран
Линии
17 / 25 Тишина
© Айтен Юран
Тишина
18 / 25 Палитра
© Айтен Юран
Палитра
19 / 25 Август
© Айтен Юран
Август
20 / 25 Дыхание осени
© Айтен Юран
Дыхание осени
21 / 25 Шторм
© Айтен Юран
Шторм
22 / 25 Палитра
© Айтен Юран
Палитра
23 / 25 Глубокая ночь
© Айтен Юран
Глубокая ночь
24 / 25 После грозы
© Айтен Юран
После грозы
25 / 25 Рассеивающийся туман
© Айтен Юран
Рассеивающийся туман

Смотрите галерею к статье

regnum author Айтен Юран
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фотовыставки на сайте ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
12.02.17
Владимир Добрынин 148 метров холодной войны
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России и причина вечности
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Анна Алябьева «Москва слезам не верит» — здесь весь мой жизненный опыт»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
11.02.17
Иван КузнецовХроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
11.02.17
Александр МельниковПиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
КалугаРоссия Беспорядки вокруг уничтожения Центрального рынка в Калуге Общество
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
ДамаскСирия Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства» Общество
NB!
11.02.17
Новак: Белоруссия должна погасить долг за российский газ
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Юрий БаранчикМинск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
ещё главное