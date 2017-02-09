Ульяновская область заманивает кинематографистов деньгами и комфортом

Ульяновск, , 18:18 — REGNUM Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области разработало проект постановления регионального правительства, предполагающего возмещение части денежных средств, которые потратят группы, приезжающие в регион снимать кино.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, об этом заявила глава ведомства Марина Михеева в ходе совещании по созданию в Ульяновской области нового проекта развития киноиндустрии

Ранее регион вошел в число 10 пилотных субъектов проекта Агентства стратегических инициатив, Ассоциации продюсеров кино и телевидения по повышению инвестиционной привлекательности субъектов как центров кинопроизводства.

В настоящее время в регионе ведётся работа по созданию комфортных условий для съёмочных групп как российских, так и зарубежных кинопроизводителей.

«Мы понимаем, что без формирования нормативной базы невозможно двигаться дальше. В 2010 году в нашем регионе был принят Закон об участии государственных органов в осуществлении мер господдержки кинематографии. В настоящее время в данный документ вносятся изменения, касающиеся деятельности кинокомиссии. Также мы подготовили проект постановления правительства, предполагающего возмещение части денежных средств, которые потратят приезжающие к нам команды. Будет рассмотрен вопрос и о поддержке региональных кинокомпаний», — заявила Михеева.

Планируется, что министерство искусства и культурной политики Ульяновской области будет осуществлять отбор киноорганизаций, проводить аудит предоставленных документов, заключать соглашения о предоставлении субсидий.

В свою очередь Фонд «Ульяновск — культурная столица» займётся привлечением российских и иностранных продюсерских кино‑ и телекомпаний для съёмок, осуществлять приём и размещение групп, оказывать помощь в получении разрешений на съёмки фильма в общественных местах, предприятиях и организациях и в оформлении документов на получение субсидий. Киностудия «Волга Кинолокейшн» предоставит площади, оборудование, реквизит для съёмок фильма, а киношкола обеспечит подготовку кадров для кинопроцесса.

«Чтобы стать ведущим регионом в сфере киноиндустрии, мы будем использовать как советский опыт, так и опыт других стран, организуя работу в этой области. Несколько лет назад мы одними из первых в России приняли Закон о господдержке кинематографии и организовали уникальный международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра. Следующей ступенью станет создание и качественное функционирование кинокомиссии. Очень важно вовлекать бизнес в эту работу. При этом «УльяновскКинофонд» должен стать своего рода корпорацией по развитию киноиндустрии, а связующим экспертным звеном с обществом как раз и станет кинокомиссия», — заявил в свою очередь губернатор Сергей Морозов.