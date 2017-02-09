Орловскому облсуду предстоит установить законность памятника Грозному

Орел, , 17:01 — REGNUM Орловский областной суд рассмотрит жалобу бывшего депутата городского совета Орла Юрия Малютина на ранее вынесенное решение районного суда, отказавшегося признать незаконным установку памятника Ивану Грозному. Заседание суда назначено на 2 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Памятник Ивану Грозному останется: суд отказал градозащитнику

65% жителей России «за» установку памятника Ивану Грозному: опрос

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Открытие памятника изначально было назначено на начало августа — в рамках юбилейных торжеств. Однако церемонию вынужденно отложили из-за недовольства части горожан в связи с выбором властями места — у театра для детей и молодежи «Свободное пространство». После нескольких пикетов власти пошли навстречу жителям и место установки памятника перенесли. В итоге открытие памятника состоялось значительно позже запланированного — 14 октября. Его установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика. Открытие состоялось при большом скоплении народа, с участием гостей из Москвы.

Между тем, бывший депутат Юрий Малютин направил в суд два иска о незаконности установки этого памятника. В первом он оспаривал решение об установке памятника рядом с театром «Свободное пространство». Во втором — на незаконности установки монумента в охранной зоне у Богоявленского собора. Суд тогда ему отказал, установив, что памятник установлен вне границ памятника археологии «Детинец» крепости Орла, и порядок, и процедура согласования не нарушены.