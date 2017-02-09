Четверг, 09 Февраля 2017 года
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В Казани Николо-Гостинодворский храм передали РПЦ

Культура
Храм знаменит тем, что в XVI веке в нем служил будущий патриарх Московский Гермоген

Казань, 9 февраля 2017, 16:27 — REGNUM  Министерство земельных и имущественных отношений Татарии передало в собственность Казанской епархии здание Николо-Гостинодворской церкви, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе епархии. Передача храма произведена по поручению главы республики Рустама Минниханова.

В епархии отметили, что комитет госимущества Татарии по архивному делу, который ранее размещался в здании, получил новую площадку, переезд состоится в ближайшее время.

«Гостинодворская церковь упоминается в письменных источниках уже с XVI века. Особое значение храм приобрел после того, как его настоятель священник Ермолай, будущий Патриарх Московский и всея Руси Гермоген, перенес сюда с места обретения новоявленную Казанскую икону Божией Матери», — говорится в сообщении.

РПЦ планирует использовать вновь обретенное здание в «соответствии с уставной деятельностью». При этом в епархии подчеркнули, что за четыре века храм несколько раз перестраивали, и он «сильно обветшал». Оригинальный интерьер был утрачен еще в советский период и зданию требуется «серьезная реставрация».

По информации портала «БИЗНЕС Online», договоренность о передаче храма РПЦ была достигнута в 2016 году. Богослужения в новообретенной церкви будут возобновлены через некоторое время.

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