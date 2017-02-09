Проект реконструкции Михайловского дворца в Петербурге доработают к лету

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Доработка проекта реконструкции Михайловского дворца, подразумевающего перекрытие внутреннего двора-«колодца», завершится к лету текущего года. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект работ по перекрытию дворов Михайловского дворца и приспособлению их для нужд музея ранее вызвал опасения градозащитников и критику в архитектурном сообществе. Однако руководство Русского музея и Минкультуры заверяет, что угрозы дворцу от этих работ не возникнет.

«Речь идет о перекрытии только первого двора, для разработки этого проекта по рекомендации КГИОП (комитет по охране памятников Санкт-Петербурга, — прим.ред.) была создана рабочая группа. Это еще полгода. Рабочая группа дорабатывает проект перекрытий. Я туда уже не встреваю. Изменения планируются минимальные. Всё это делается только для того, чтобы у людей с ограниченными возможностями была возможность посещать главные залы музея — надо сделать подъемник и т.д.», — пояснил сегодня Владимир Гусев причину возникновения проекта.

«Дальше пишет решение КГИОП, примет банк, значит будем делать. Если не примет КГИОП, значит не будем делать — будем искать другие возможности. Если банк откажется, то просто будем ждать более хороших времен, чтобы это сделать за счет бюджетных средств», — добавил Гусев.

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Напомним, в ноябре прошлого года члены Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга раскритиковали концепцию реконструкции двора-колодца Михайловского дворца, рекомендовав ограничиться перекрытием двора стеклянной кровлей и созданием лифта для маломобильных граждан, отказавшись от дополнительных межэтажных перекрытий.

Концепцией застройки западного двора Михайловского дворца, разработанной ЗАО «ЛенПолпроект» при участии Архитектурной мастерской Сахновского, предполагалась установка грузопассажирского лифта вместимостью 33 человека, перекрытие двора кровлей, а также строительство перекрытий для трёх этажей. В цокольном этаже планировали разместить входную зону для маломобильных посетителей, на первом — разместить конференц-зал на 84 человека, на втором — выставочное пространство, а в мансарде — организовать реставрационную зону.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по реконструкции внутренних дворов в Русском музее планировалось начать в 2017 году и завершить в 2019 году. Проект исключает возможность закрытия Михайловского дворца для посетителей и тотальной эвакуации фондов. Стоимость реализации проекта, предположительно, не превысит 30 млн долларов: 2,5 млн долларов выделит Всемирный банк, остальное — финансирование Минфина.

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