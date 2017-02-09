Четверг, 09 Февраля 2017 года
11:48:20 МСК

Институт русского языка: Анекдоты про Чапаева вышли из моды

Культура
Однако некоторые фразы из них стали крылатыми выражениями

Москва, 9 февраля 2017, 10:57 — REGNUM  Анекдоты про знаменитого военачальника Василия Чапаева, участника Первой мировой и Гражданской войн, больше не являются популярными. Об этом рассказали специалисты Института русского языка имени Виноградова, передает 9 февраля RT.

По словам старшего сотрудника института Елены Шмелёвой, новые анекдоты про легендарного начдива Красной армии уже не появляются. Однако старые анекдоты о Чапаеве еще живут — люди помнят их и пересказывают, кроме того, некоторые фразы из анекдотов стали крылатыми выражениями.

Кавалер трёх Георгиевских крестов и одной медали, кавалер ордена Красного Знамени Василий Чапаев родился 130 лет назад, 9 февраля 1887 года, в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. Участник Первой мировой войны, после революции Чапаев примкнул к большевикам. Под Саратовом ему удалось сформировать 14 отрядов Красной гвардии, позже появилась Пугачёвская бригада, освободившая город Николаевск, а еще через несколько месяцев Чапаев стал во главе 2-й Николаевской дивизии.

К концу 1918 года талантливого полководца вызвали на учебу в Академию Генштаба, однако зимой 1919 года он покинул ее и вернулся на фронт. В сентябре того же года Чапаев погиб от ран неподалеку от поселка Лбищенск Уральской области.

Читайте подробнее: Военный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
История: наука и понимание современности
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовУгроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
ДамаскСирия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
В США произошло опасное сближение самолёта с бортом Дональда Трампа
ВашингтонСША Авиапроисшествия Происшествия
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовВ 1897 году Россию по-настоящему посчитали
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
ещё главное