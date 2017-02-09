Институт русского языка: Анекдоты про Чапаева вышли из моды

Москва, , 10:57 — REGNUM Анекдоты про знаменитого военачальника Василия Чапаева, участника Первой мировой и Гражданской войн, больше не являются популярными. Об этом рассказали специалисты Института русского языка имени Виноградова, передает 9 февраля RT.

По словам старшего сотрудника института Елены Шмелёвой, новые анекдоты про легендарного начдива Красной армии уже не появляются. Однако старые анекдоты о Чапаеве еще живут — люди помнят их и пересказывают, кроме того, некоторые фразы из анекдотов стали крылатыми выражениями.

Кавалер трёх Георгиевских крестов и одной медали, кавалер ордена Красного Знамени Василий Чапаев родился 130 лет назад, 9 февраля 1887 года, в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. Участник Первой мировой войны, после революции Чапаев примкнул к большевикам. Под Саратовом ему удалось сформировать 14 отрядов Красной гвардии, позже появилась Пугачёвская бригада, освободившая город Николаевск, а еще через несколько месяцев Чапаев стал во главе 2-й Николаевской дивизии.

К концу 1918 года талантливого полководца вызвали на учебу в Академию Генштаба, однако зимой 1919 года он покинул ее и вернулся на фронт. В сентябре того же года Чапаев погиб от ран неподалеку от поселка Лбищенск Уральской области.

Читайте подробнее: Военный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне