Режиссер Серебренников расскажет о пути к славе Виктора Цоя

Москва, , 07:56 — REGNUM Художественный руководитель московского «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников приступил к работе над проектом, посвященным молодому Виктору Цою. В настоящее время команда фильма занята подбором актеров, сообщает «Вокруг ТВ».

Действие фильма будет происходить на рубеже 80-х, когда молодой Цой записывал свой первый альбом. В этот период он был бас-гитаристом группы «Палата №6» и в свободное время пел в электричках. Ему еще только предстоит познакомиться с теми, кто изменит его жизнь.

Несколькими годами позже на Цоя будут собираться стадионы, а его песни «Когда-то ты был битником», «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница» станут хитами. Создатели картины отмечают, что в основу сценария лягут малоизвестные детали биографии музыканта.

Название проекта пока не утверждено, однако известно, что съемки начнутся этим летом в Санкт-Петербурге, а премьера байопика намечена на осень 2018 года. Оператором-постановщиком картины выступит Владислав Опельянц, работавший над лентами «Ученик», «Утомленные солнцем-2» и «Заложники», а в работе над сценарием участвовали Михаил и Лилия Идовы («Оптимисты»).