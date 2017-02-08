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«Я зажёг в моём сердце костёр»: первые «Ерошенковские чтения» для незрячих

Культура
В петербургской библиотеке для незрячих и слабовидящих прошли «Ерошенковские чтения»
7 / 7 Шрифт Брайля
Иллюстрация: Anhor.uz
Шрифт Брайля

Санкт-Петербург, 8 февраля 2017, 23:00 — REGNUM  Зажечь в своем сердце огонь, чтобы даже в бурю с ним было светло… Санкт-Петербург, насыщенный культурной жизнью, сложно удивить каким-либо мероприятием. Однако во вторник, 7 февраля, в Государственной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялось довольно необычное мероприятие — первые инклюзивные «Ерошенковские чтения», передает корреспондент ИА REGNUM.

Это презентация издания сказок незрячего писателя-символиста Василия Ерошенко «Орлиные души» и «Тесная клетка». Уникальность его заключается в том, что это издание — новые переводы с японского языка с параллельным плоскопечатным текстом и текстом шрифтом Брайля. То есть такие книги доступны как для зрячих, так и для слабовидящих и слепых.

4 / 7 В Государственной библиотеке для незрячих и слабовидящих
© Модест Гришин
В Государственной библиотеке для незрячих и слабовидящих

В ходе мероприятия каждый желающих мог не только познакомиться с жизнью и творчеством поэта-символиста, но и прочитать его произведения, наполненные символическими образами, на таких языках, как русский, украинский, японский, китайский и эсперанто, и поразмыслить над ними.

Один из идейных вдохновителей и организаторов мероприятия Алия Нуруллина рассказала в интервью ИА REGNUM, что первой целью «Ерошенковских чтений» было рассказать людям о том, кто такой Ерошенко, чем он примечателен и чем интересен сегодня, в чем актуальность его опыта, его творчества сегодня. Еще одна важная цель — представить книги сказок Ерошенко, изданные на Украине общественной организацией «Право выбора». Переводчиком сказок является Юлия Патлань из Киева, которая участвовала в мероприятии удаленно, но также стала одним из вдохновителей.

5 / 7 Чтение
© Модест Гришин
Чтение

«Почему еще мы назвали чтения инклюзивными, потому что, пусть Ерошенко жил, когда таких умных слов, как «инклюзия», еще не было, но вся его жизнь была созданием инклюзии. Он учился и учил других взаимодействовать с людьми, с разными людьми, он был открытым к миру, повернутым не в себя, а вовне. Он любил людей, он принимал их и стремился к общению с ними, к взаимодействию с ними. Главное, он принимал свою слепоту не как недуг, а всего лишь как одну из своих особенностей, не тех, которых нужно стыдиться, а тех, с которыми можно и нужно жить и даже гордиться», — поделилась Алия.

Ожидалось, что на чтениях будут и ученики старших классов разных школ, а пришли дети помладше, однако организаторы постарались сделать мероприятие интересным и для них. Алия отметила, что она вместе со своим соведущим Олегом Шевкуном, который специально приехал на мероприятие из Москвы, попробовали сделать не унылую лекцию, а провести чтения живо и интересно.

2 / 7 За книгой
© Модест Гришин
За книгой
1 / 7 Чтение произведений Еврошенко
© Модест Гришин
Чтение произведений Еврошенко

«Время покажет, но по реакции собравшихся мы верим, что нам это удалось. Мне сложно оценивать количество гостей, но их было немало. Было очень много и взрослых, зрячих и незрячих, которые узнали и заинтересовались. В завершение мы прочли отрывок из сказки Ерошенко на шести языках (русский, японский, эсперанто, английский, украинский и китайский). И прочитали стихотворение «Любовь к людям» (Homarano) на двух языках — русском и эсперанто», — делится организатор «Ерешенковских чтений», добавляя, что это произведение стало лейтмотивом жизни поэта-символиста.

Я зажёг в моём сердце костёр —

с ним и в бурю не будет темно.

Я в душе моей пламя простёр,

и умру — не угаснет оно.

Лей, костёр, ласку жизни и новь!

Вейся, пламя, бессмертно горя!

Мой костёр — к людям мира любовь,

пламя — вольного завтра заря!

(В.Я.Ерошенко. Homarano. 1921 г.)

6 / 7 Алия Нуруллина и Олег Шевкун
© Модест Гришин
Алия Нуруллина и Олег Шевкун

Ерошенко всегда стремился к свету и нес в себе свет, сказала Алия. Организаторы надеются, что смогли зарядить гостей мероприятия этим огоньком, чтобы они продолжали путь к истинному, Божьему свету.

«Впечатления прекрасные. Для меня это первый опыт проведения мероприятий, есть чему учиться, но я поняла, что это интересно и мне, и людям. Надеюсь, что-нибудь посвященное Ерошенко мы еще обязательно проведем. Какой будет формат, мы пока не решили», — заключила один из идейных вдохновителей и организаторов мероприятия Алия Нуруллина.

3 / 7 Благодарность
© Модест Гришин
Благодарность

Напомним, что Василий Ерошенко — писатель-символист, эсперантист, писатель, музыкант, педагог. За знание более пяти языков его называют полиглотом. Свои литературные труды он писал на японском языке и эсперанто.

Он родился в 1890 году в слободе Обуховка. Потерял зрение в раннем детстве. Позднее он учился в Московской школе для слепых детей, играл в Московском оркестре слепых, также в Англии обучался в Королевском институте слепых, а в Японии — в Токийской школе слепых. Именно в Японии он познакомился со многими известными журналистами, литераторами и революционерами, что не могло не повлиять на жизнь и творчество Ерошенко.

В конце 20-х годов ХХ века поэт побывал на Чукотке, после чего жил и работал в Нижнем Новгороде и Москве. Позднее основал первую в Туркмении школу для слепых недалеко от города Мары. После войны жил в Ташкенте. К концу своей жизни смертельно больной Ерошенко переехал обратно на малую родину и работал над последней книгой. В 52-м году скончался от рака.

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