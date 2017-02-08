Учитель готов объяснить Поклонской, почему та «будоражит некую дикую волну»

Москва, , 19:39 — REGNUM Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель готов поговорить с депутатом Госдумы Натальей Поклонской («Единая Россия»), ее обращения в Генпрокуратуру «будоражат волну».

«Дело не в «Матильде» не во мне, утверждение Поклонской, что я придумал эту историю, само по себе вызывает некий смех, это факт известный», — сказал режиссер в эфире телеканала «Россия 24» в программе «Мнение».

«Когда человек сам будучи юристом инициирует проверку Генпрокуратуры, мне кажется, мы будоражим некую дикую волну. Каждый человек может депутату написать по любому фильму, спектаклю, фильму и прокуратура — что, должна будет этим заниматься? Мы провоцируем какую-то страшную волну», — рассуждает он.

Учитель сообщил о готовности встретиться в Поклонской, чтобы прояснить некоторые моменты. «Я с удовольствием с ней встречусь, поговорю… Я готов в любую секунду с ней встретиться», — заверил он. «Я готов показать картину, поговорим и можем не найти общий язык, а может, и найдем», — рассуждает он.

Режиссер открыт к критике, но после того, как фильм будет готов. «Я готов воспринимать критику, когда фильм выйдет. Как можно обвинять?» — задает он вопрос.

«Я вместо того, чтобы дорабатываться фильм, а он еще не готов, вместо того, чтобы заниматься картиной много дней эмоционально и нервно переживаю. Это не только я, это 2 тыс. человек, которые работают над фильмом», — говорит Учитель.

В Генеральную прокуратуру России были направлены два заявления Учителя. По словам адвоката, команда картины получает угрозы в свой адрес, в связи с чем необходимо проверить действия общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм. Второе обращение касается Поклонской, которая, по мнению юриста, демонстрирует «специфическое понимание российского права».

Художественный фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, увидит свет в октябре 2017 года. Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру по поводу фильма, в том числе она просила проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных для работы над картиной.

Действия неких экстремистов, угрожающих режиссеру Учителю и съемочной группе фильма «Матильда», являются совершенно недопустимыми, на возможные проявления агрессии в виде вандализма и нарушений закона государство будет реагировать жестко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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