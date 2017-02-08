Среда, 08 Февраля 2017 года
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Вышел трейлер фильма «Последствия», Виталия Калоева сыграл Шварценеггер

Культура
В основу сюжета положена авиакатастрофа над Боденским озером в Германии в 2002 году
Арнольд Шварценнегер
Иллюстрация: Кадр из трейлера фильма «Последствия», США
Арнольд Шварценнегер

Вашингтон, 8 февраля 2017, 19:22 — REGNUM  В апреле 2017 года в прокат США выходит фильм «Последствия», в основе которого лежит катастрофа пассажирского самолета Ту-154 «Башкирских авиалиний» в 2002 году, сообщает «Комсомольская правда».

Главную роль потерявшего в этой авиакатастрофе свою семью Виталия Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер.

Трейлер фильма появился в Сети.

Напомним, Виталий Калоев потерял в авиакатастрофе над Боденским озером жену и детей. Тогда по вине авиадиспетчера пассажирский самолет Ту-154 столкнулся с грузовым авиалайнером Boeing 757. Погибли все члены экипажей самолетов и все пассажиры, среди которых были 52 ребенка. Калоев, потребовавший личных извинений от виновного авиадиспетчера Питера Нильсена. Не получив их, Калоев в состоянии аффекта совершил убийство Нильсена.

Читайте ранее в этом сюжете: Катастрофа над Боденским озером: авиадиспетчеры не признали вины

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