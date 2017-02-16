Дмитрий Тёткин, , 08:25 — REGNUM

Передача XVII, где мы говорим о том — с кого делать жизнь молодому театральному критику. Косвенно затрагиваем вопросы цензуры, табу и тотемов, культуры, религии, природоведения, алхимии искусства и алгебры гармонии. Передача рекомендуется всем, кому интересна ещё живая театроведческая мысль, которая, будем надеяться, останется такой ещё очень надолго. Ведущий пытается провоцировать и шутить, но проигрывает в этом сезоне по штрафным.

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