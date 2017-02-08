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Киев отменяет русское искусство

Культура
Национальный музей русского искусства переименуют в Киевскую галерею

Киев, 8 февраля 2017, 17:16 — REGNUM  Национального музея русского искусства в Киеве больше не будет, решила постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, сообщает «Интерфакс-Украина».

По решению комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики состоится переименование Национального музея русского искусства в Киевскую галерею.

По мнению председателя комиссии по вопросам культуры Виктории Мухи, «вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет — соответственно, решение о переименовании может быть принято без учёта мнения трудового коллектива».

Стоит отметить, что ранее комиссия обратилась к сотрудникам музея с предложением о переименовании, однако сотрудники музея не проявили должного энтузиазма в этом вопросе и «конструктивного диалога не получилось», сообщила Муха

Напомним, Киевсовет ранее уже принял решение о переименовании Музея русского искусства в Киевскую галерею, обсуждался лишь вопрос процедуры этой «культурной» акции.

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