Песков: На агрессию в адрес Учителя Кремль отреагирует жестко

Москва, , 15:29 — REGNUM Действия неких экстремистов, угрожающих режиссеру Алексею Учителю и съемочной группе фильма «Матильда», являются совершенно недопустимыми. На возможные проявления агрессии в виде вандализма и нарушений закона государство будет реагировать жестко, заявил 8 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Алексей Учитель подвергается нападкам со стороны людей, называющих себя представителями организации «Христианское государство — Святая Русь». Однако Министерство юстиции такую организацию не регистрировало, а значит, режиссеру угрожают, по сути, анонимные экстремисты, пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что в 2016 году Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию однозначно заявил, что агрессивная реакция в сфере культуры, проявляющаяся в форме вандализма и нарушения закона, неприемлема. Однако именно такая ситуация складывается сейчас вокруг картины Учителя.

«Президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко», — напомнил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Генеральную прокуратуру России были направлены два заявления Алексея Учителя, работающего над художественным фильмом «Матильда». По словам адвоката режиссера, команда картины получает угрозы в свой адрес, в связи с чем необходимо проверить действия общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм. Второе обращение касается депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая, по мнению юриста, демонстрирует «специфическое понимание российского права».

Художественный фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, увидит свет в конце 2017 года. Наталья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру по поводу фильма, в том числе она просила проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных для работы над картиной.

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