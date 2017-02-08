Константиновская батарея в Севастополе откроется для посещения

Севастополь, , 14:19 — REGNUM Константиновскую батарею в Севастополе откроют для экскурсионного посещения к началу туристического сезона, после завершения реставрационных работ. Об этом в Севастополе заявил исполнительный директор Русского географического общества (РГО) Артем Манукян, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На первом этаже мы разместим экспозицию, наш центр подводных исследований, экспедиционный центр и севастопольское городское отделение русского географического общества», — сказал Манукян. Он добавил, что рассчитывает на финансовую помощь Севастополя «на оформление экспозиции и установку охраны».

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заверил, что средства будут выделены.

«Мы окажем максимальную поддержку. Как и оговаривалось ранее, с 1 апреля мы подтверждаем финансирование. Средства заложены в городском бюджете. Главное, чтобы объект был предоставлен в общественный доступ, чтобы он представлял интерес», — сказал Овсянников, не уточнив сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, Константиновская батарея была передана РГО на праве безвозмездного пользования в октябре 2014 года. Летом прошлого года правительство Севастополя своим распоряжением разрешило РГО снести объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности.

Константиновская батарея была заложена русским полководцем Александром Суворовым в 1794 для отражения вражеских кораблей на входе в Севастопольскую бухту. Батарея защищала город от ударов противника во время первой обороны Севастополя в 1854−55 годах и осады города немецкими и румынскими войсками в 1941−42 годах.